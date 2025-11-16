ÀÄÌÚ¿¿Ìé¤¬2RKOÉé¤±¡Ä±¦¥Ü¥Ç¥£¡¼¤«¤éÅ´ÄÈÍá¤Ó¤ë¡¡»î¹ç¸å¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿É½¾ð¸«¤»¤ë¡Ö¤Ê¤ó¤Î¸å²ù¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þONE173¡Ê2025Ç¯11·î16Æü¡¡Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥¢¥¸¥¢»Ë¾åºÇÂç¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖONE¡¡Championship¡×¡ÊONE¡Ë¤¬16Æü¤Ë¡ÖONE173¡×¤òÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¡£ÀÄÌÚ¿¿Ìé¡ÊÆüËÜ¡Ë¤¬¼êÄÍÍµÇ·¡ÊÆüËÜ¡Ë¤È¥é¥¤¥Èµé¥ï¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¡£¤·¤«¤·2R¤Ë±¦¥Ü¥Ç¥£¡¼¤«¤éÅ´ÄÈ¤òÍá¤Ó¤ÆKO¤ÇÇÔ¤ì¤¿
¡¡ÆüËÜÂç²ñ¤ÇÀÄÌÚ¤¬»¶¤Ã¤¿¡£1R³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò»Å³Ý¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£¤·¤«¤·2R¤ËÈá·à¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³«»ÏÄ¾¸å¤ËÁê¼ê¤Î±¦¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÈïÃÆ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ÎÅ´ÄÈ¤òÍá¤Ó¤ÆKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥±¡¼¥¸¤«¤é¹ß¤ê¤ë¤È¡¢¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥±¥ó¥É¡¼¡¦¥«¥·¥ó¤Ë¸ª¼Ö¤µ¤ì¤ÆÂà¾ì¤·¤¿¡£
¡¡12Ç¯¤ËONE¤È·ÀÌó¤·¤¿ÀÄÌÚ¡£13Ç¯¤ËONEÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç²¦¼Ô¡¦ËÑ¸÷Å¯¤ËÄ©Àï¤·¡¢2R¤Ë¥ê¥¢¥Í¥¤¥¥É¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¼ý¤á²¦ºÂ³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¸å¤Ï2ÅÙËÉ±Ò¤ò²Ì¤¿¤·¡¢·Þ¤¨¤¿16Ç¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¡£½éÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥Õ¥©¥é¥ä¥ó¤ËTKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ²¦ºÂ´ÙÍî¡£19Ç¯3·î¤ÎONE½é¤ÎÆüËÜÂç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥é¥ä¥ó¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¡£1R¸ª¸Ç¤á¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¤·¤Æ¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È¥Ù¥ë¥È¤ÎÃ¥´Ô¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Æ±Ç¯5·î¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ê¡¼¤Ë2RTKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ²¦ºÂ´ÙÍî¡£¤½¤³¤«¤é3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ë¤È¡¢21Ç¯4·î¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥é¥ä¥ó¤È3ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤«¤é½©»³À®·®¡¢¥µ¥¤¡¼¥É¡¦¥¤¥¶¥¬¥¯¥Þ¥¨¥Õ¤Ë2Ï¢ÇÔ¡£ºòÇ¯¤ÎÆüËÜÂç²ñ¤Ç¶ÛµÞ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥ê¥Í¥«¡¼¤Ë1R¥ê¥¢¥Í¥¤¥¥É¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¡£1Ç¯2¥«·î¤Ö¤ê¤ÎMMAÀï¤ÇºÆµ¯¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯3·î¤ÎÆüËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ONE¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Î³Ð¸ç¤Ç¥Õ¥©¥é¥ä¥ó¤È¤Î4ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤ËÎ×¤ß¡¢¾×·â¤Î1RÉÃ»¦°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥°¥í¡¼¥Ö¤ò¥ê¥ó¥°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÄÌÚ¿¿Ìé¤Î²ÖÆ»¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ONE¤È¤Î·ÀÌó¤òËþÎ»¡£Í¥Àè¸ò¾Ä´ü´Ö¤Ë¤ÏRIZIN¤«¤é¥Û¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥È¥·¡¦¥½¥¦¥¶Àï¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£ÂÐÀï¼Â¸½ÌÜÁ°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ONE¤«¤é¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤¿¤á¥µ¥È¥·Àï¤¬¾ÃÌÇ¡£ºÆ¤ÓONE¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î¥Õ¥§¡¼¥¹¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¶á´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¼êÄÍ¤òÅ¾¤«¤»¤Æ°ì¿¨Â¨È¯¤ÎÍðÆ®Áû¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¢§ÀÄÌÚ¿¿Ìé¡¡¤Ê¤ó¤Î¸å²ù¤â¤Ê¤¤¡£¤ä¤á¤ë¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£ºÇ¹â¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¡£Îý½¬¤¬¤É¤¦¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡È¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç³ÊÆ®²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤Ê¡£¡Êº£¸å¤ÎONE»²Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¥®¥ã¥é¼¡Âè¡£¡ÊÁ°Æü·×ÎÌ¤Ç¤Î¡ÈÅ¾¤«¤·¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë»Å»ö¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¤¢¤ì¤ÇPPVÇã¤Ã¤¿ÅÛ¤â¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤·¡£´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤¿¤éº¤¤ë¡£¶¥µ»¤Ç¾¡¤Ä¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡£Ç¼ÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ê¼«Ê¬¼«¿È¡ËÂç¤·¤¿¤â¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¡£¶âÊ§¤¦¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡£