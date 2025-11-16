真矢みき （C）ORICON NewS inc.

　俳優の真矢ミキのインスタグラムが15日に更新され、偽アカウントに注意をうながした。

【画像】多すぎ…注意を　真矢ミキの偽アカ

　スタッフの投稿で「真矢ミキオフィシャルアカウントのなりすましが増加しております。正しいアカウントはmikimayaofficial（認証バッジつき）です」とし、6つものなりすましアカウントを画像投稿。

　「なりすましは、末尾に一文字以上追加されているものが多く見受けられます。皆様どうぞご注意ください」と呼びかけた。

　ファンからは「はい！気をつけます」「気をつけますありがとう」「なんでこんなにも偽垢作るんですかね、ミキさんの垢は1つなのに」「人気者は狙われるのよね！」などの声が寄せられた。