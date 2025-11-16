◇第56回明治神宮野球大会 高校の部(14〜19日、神宮球場)

明治神宮大会は16日に高校の部の2試合が行われ、大会ベスト4が出そろいました。

第1試合は英明(四国)が北照(北海道)を2-1で下しました。英明は4回表に2死走者なしから相手のエラーで出塁すると、盗塁を決めチャンスを作りタイムリーで先制に成功。7回にも1点を加え、僅差で逃げ切りました。

一方、敗れた北照は英明を上回る12安打を記録しましたが、チャンスをなかなか得点に結びつけられませんでした。

第2試合は九州国際大付(九州)が山梨学院(関東)に6-5で逆転サヨナラ勝ちを収めました。2点先行された九州国際大付は6回と7回にホームランが飛び出して逆転に成功。しかし8回表に満塁のランナー全ての生還を許し、再逆転されます。

しかし1点ビハインドで迎えた9回裏、この回からマウンドにあがった山梨学院・菰田陽生投手から2アウト満塁のチャンスを作ると、ワイルドピッチでランナー2人が生還。劇的な逆転サヨナラ勝ちを決めています。

この日の2試合の結果、準決勝の対戦カードが決定。神戸国際大附(近畿)と英明、九州国際大付と花巻東(東北)がそれぞれ17日に決勝進出をかけて激突します。

▽試合結果と日程

【16日】

英明(四国) 2-1 北照(北海道)

九州国際大付(九州) 6×-5 山梨学院(関東)

【17日】神戸国際大付(近畿) - 英明(四国)九州国際大付(九州) - 花巻東(東北)