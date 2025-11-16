お笑いコンビ「タカアンドトシ」が『マルちゃんの焼そば✕タカアンドトシ』焼そばはマルちゃん！スペシャルライブ（トークショー）に登壇しました。



【写真を見る】【 タカアンドトシ 】 「大笑いされるか引かれるか…」 30年後のコンビの野望明かす



マルちゃん焼そばは今年で発売50周年。

アンバサダーをつとめるタカアンドトシ・タカさんは“本当に好きなの。うちの子どもも好きだし親も好きだし”と話すと、トシさんが“小さいときから食べてるからおいしさと共に懐かしさ、安心感もあるんですよね”と世代問わず愛されていることをアピール。

子どもの頃に出会った2人。北海道限定で発売される「焼そば弁当」に触れ、"本当にもう土曜日に（学校から）帰ったら毎週焼そば弁当食べるくらい…”と、学生時代を思い出し、ノスタルジックになる場面も。





トシさんは最近“近所のよく行くスーパー行ってマルちゃん焼そば買おうと思ってチルドコーナーに行ったら僕らの顔写真が貼ってあって。慌てて写真を撮って奥さんに送りました！”と夫婦のやりとりを嬉しそうに話すと、タカさんから“万引きじゃん”と言われると、“万引きじゃねぇよ。「盗って」って懐にじゃねぇよ、電話で写真を撮って…”と猛突っ込みが入り、会場からは笑いが起きました。





アンバサダーのタカアンドトシも、今年でデビュー30周年の節目の年。

ここから更に30年後、コンビを続けていたらどんなスタイルになっているかと問われると、トシさんは“（そのときは）79才？いま頭バッシンバッシン叩いて漫才やってますけど、30年後もやってたらもっとウケるんじゃないですかね。70のおじいさん同士がバッシンバッシン…大笑いされるか引かれるかどちらかですね”と話すと、タカさんは“人生をかけた漫才。ずっと続けていきたいですね”と相づち。

30年後も変わらない「ど付き合い漫才」を続けていくと決意を新たにしていました。







【担当：芸能情報ステーション】