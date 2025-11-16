逮捕された立花孝志容疑者。直接の容疑は元兵庫県議に対する名誉毀損ですが、元県議を絶望にまで追い詰めたのは、ネット用語で“犬笛”と呼ばれる行為だといいます。

【写真で見る】「単純に反省しています」かつて立花容疑者と同じ政党に属していた「みんなでつくる党」の大津綾香さん

元県議を追い込んだのは･･･立花容疑者だけではなかった

立花孝志容疑者（10月29日、立花容疑者のYouTubeより）

「すごいですね、高層ビルがあって。そんなドバイからお送りしております」

10月29日、ドバイを訪れ、その様子を配信していた立花孝志容疑者。その11日後、逮捕されました。容疑は元兵庫県議・竹内英明さんに対する名誉毀損でした。

兵庫県・斎藤知事の“パワハラ疑惑”を調べる「百条委員会」のメンバーとして、知事を厳しく追及していた竹内さん。

竹内英明元兵庫県議（2024年8月）

「ご自身は今でもパワハラをお認めにならないんですか？」

2024年の兵庫知事選。立候補した立花容疑者は、竹内さんが“知事を貶めた主犯格”などとする動画を引用し発信するなど、攻撃を始めます。街頭演説でも「警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」などと発言。

さらに25年1月、竹内さんは亡くなりますが、立花容疑者はその死の直後にも…

立花容疑者（1月、立花容疑者のYouTubeより※現在は削除）

「竹内元県議は、どうもあす､逮捕される予定だったそうです」

こうした一連の発言が竹内さんの名誉を傷つけたとして、今回逮捕されたのです。

ただ、竹内さんを追い込んだのは、立花容疑者ひとりの発信だけではありませんでした。

竹内元県議の妻（8月）

「ありとあらゆる方向から、夫を非難する言葉とともに、人格を否定し、夫を一方的に責め立てる攻撃が矢のように降り注ぎました。立花氏の発信で黒幕とされた夫は“人々の憎悪の対象”に“悪意をむける標的”とされました」

扇動される形で、匿名の人々によるSNSの誹謗中傷が激化。「絶望の中」に追い込まれたといいます。

大津綾香党首「誹謗中傷が収益になることをわかった上で」

実は、立花容疑者のSNS発信で扇動された人々による被害は、竹内さん以外にも...

みんなでつくる党 大津綾香党首

「バカだったんだなと､単純に反省しています」

こう語るのは、かつて立花容疑者と同じ政党に属し、後任党首にもなった「みんなでつくる党」の大津綾香さんです。

その後、袂を分かち、立花容疑者による攻撃が続いたといいます。

大津党首

「自らの手を汚さずに､支持者に呼びかけることで“犯行”をうながす。何が起こるか､立花容疑者は分かった上で『犬笛』を吹いて､住所を晒したりしている」

大津さんが指摘する、立花容疑者の「犬笛」とは…

犬笛は犬の訓練に使う、人に聞こえないような高音を出す笛。転じてネット空間では､真意を隠し、特定の集団のみに理解させ誘導する行為で、個人情報をさらすことも含まれます。

3か月間、立花容疑者の近くで活動し、その後、立花容疑者から「犬笛」の被害に遭った大津綾香さん。

大津党首

「『私（大津）は公人であるし、攻撃しても罪に問われないからどんどん動画を作れ』と。誹謗中傷が収益になることを、立花容疑者はわかった上で呼びかけていた。デマが拡散する理由の一つであると思う」

さらに、大津さんと行動を共にしていた男性にも被害が及びます。

「これ以上 犠牲は生まれて欲しくない」誹謗中傷で奪われる命

立花容疑者（1月、立花容疑者のYouTubeより）

「あなた僕の誹謗中傷してるじゃん。誹謗中傷しているから聞いてるんですよ」

「みんなでつくる党」のボランティアスタッフだった男性。立花容疑者は、この男性の住所もSNSにさらし､攻撃対象に。

男性は、立花容疑者の犬笛に扇動された人々による誹謗中傷の的となり、25年4月､自ら命を絶ちました。遺書には...

ボランティアスタッフの男性のnote（4月）

「私が死を選んだ、選ばざるを得なかった最大の理由は立花孝志です。住所をＸで公開し、いわゆる『犬笛』を吹いた」

「犬笛」で扇動された人々による誹謗中傷の被害。

立花容疑者の逮捕後、竹内元県議の妻は…

竹内元県議の妻

「こういった名誉毀損、誹謗中傷、これまででは考えられないことが次々と起こって、これ以上、犠牲は生まれて欲しくない」

誹謗中傷で奪われる命。そうした悲劇を防ぐことはできるのでしょうか。