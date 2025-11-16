トッテナム＆バイエルンとの連戦控えるアーセナルに暗雲。守備の要ガブリエウが代表戦で内転筋を負傷。アンチェロッティ監督は謝罪「本当に申し訳ないと思っている」
アーセナルにとってショッキングなニュースが報じられた。
現地11月15日、ブラジル代表は国際親善試合でセネガル代表と対戦。エステバン（チェルシー）とカゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）が得点し、２−０で白星を挙げた。
快勝した一戦で、スタメンに名を連ねたDFガブリエウ・マガリャンイスが64分に負傷交代を余儀なくされた。英公共放送『BBC』によると、鼠径部を痛めたようだ。
ガブリエウは、今季ここまでプレミアリーグの11試合でリーグ最少の５失点と堅守を誇るアーセナルで全試合に先発している。首位を走るチームの守備の要として活躍していた。
セネガル戦後、ガブリエウの怪我の状況を問われたブラジルのカルロ・アンチェロッティ監督は「状態が酷いかは分からない。内転筋を負傷していた。明日、メディカルスタッフが確認するだろう」と応じ、「本当に申し訳ないと思っている。そして非常に残念だ。選手が怪我をしたら、誰もが早い回復を願うものだ」と続けた。
アーセナルは現地11月23日に北ロンドンのライバルであるトッテナムとのダービーマッチを控えており、26日にはチャンピオンズリーグでバイエルンと相まみえる。難敵との連戦にガブリエウは間に合うだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本がまたもやホームラン」「世界中のコレクターが羨む」日本代表の新ユニは“世界２位”！米大手メディアが絶賛！「何と言っても目を引くのは…」
現地11月15日、ブラジル代表は国際親善試合でセネガル代表と対戦。エステバン（チェルシー）とカゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）が得点し、２−０で白星を挙げた。
快勝した一戦で、スタメンに名を連ねたDFガブリエウ・マガリャンイスが64分に負傷交代を余儀なくされた。英公共放送『BBC』によると、鼠径部を痛めたようだ。
セネガル戦後、ガブリエウの怪我の状況を問われたブラジルのカルロ・アンチェロッティ監督は「状態が酷いかは分からない。内転筋を負傷していた。明日、メディカルスタッフが確認するだろう」と応じ、「本当に申し訳ないと思っている。そして非常に残念だ。選手が怪我をしたら、誰もが早い回復を願うものだ」と続けた。
アーセナルは現地11月23日に北ロンドンのライバルであるトッテナムとのダービーマッチを控えており、26日にはチャンピオンズリーグでバイエルンと相まみえる。難敵との連戦にガブリエウは間に合うだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本がまたもやホームラン」「世界中のコレクターが羨む」日本代表の新ユニは“世界２位”！米大手メディアが絶賛！「何と言っても目を引くのは…」