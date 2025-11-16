ソフトボールJDリーグのプレーオフ最終日は16日、東京・ジャイアンツタウンスタジアムで行われた。ソフトバンクの王貞治球団会長（85）がファーストピッチセレモニーで投球を披露。ワンバウンド投球となり、「全然故コツが分からなくて。もうちょっと良い球を投げられるだろうと思っていたけど、全然だめだったね」と笑顔で振り返った。

JDリーグのプレーオフ準決勝、決勝の舞台は、今年3月に開業した巨人のファーム施設、ジャイアンツタウンスタジアム。巨人OBの王会長は初めて訪れたそうで、「私は多摩川のグラウンドしか知らない。練習環境はもの凄く大事」と感想を口にした。

古巣の巨人にも言及。「あとはしっかりと選手たちに練習してもらって。やっぱりジャイアンツに勝ってほしいと思っているファンの人も多い。今年は残念だったから、来年はぜひぜひ頑張って。阿部監督には、ちょっと評判悪くてもいいから、選手を上手にして、勝負の世界は勝てばいいんだから。勝ったらなんだかんだ言われることもない訳だから。とにかくここまできたら選手を上手にするっていうことに徹底して、指導してほしいなと思う」とエールを送った。