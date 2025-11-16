上白石萌歌、なにわ男子・高橋恭平と同じ生年月日で“運命”も胸キュン台詞は辛口評価「ドラマの見すぎ」【ロマンティック・キラー】
【モデルプレス＝2025/11/16】女優の上白石萌歌、なにわ男子の高橋恭平、FANTASTICSの中島颯太が16日、東京・渋谷ストリーム 稲荷場広場で行われた映画『ロマンティック・キラー』（12月12日公開）ロマンティック襲来イベント in 渋谷に登場。ロマンティック対決で盛り上げた。
【写真】上白石萌歌＆高橋恭平＆中島颯太、昼間の渋谷にゲリラ降臨
イベント冒頭、高橋は「現場の雰囲気で言いますと、この3人（上白石、高橋、中島）が同い年なのですごいやりやすかったですし、萌歌ちゃんに関しては生年月日すら同じで、2000年2月28日なんです！」と告白。上白石は「そうなんです。さっき調べたら、生まれた時間もちょっとしか変わらなくて。だから運勢が一緒」と明かし、高橋も頷きながら「なかなかいない。初めましてのときからそういう話で盛り上がった」と振り返った。
そんな2人を見て、この日MCを務めたオズワルド・伊藤俊介は「じゃあ高橋くんも、上白石一族みたいなものですね」とまとめると、高橋も「もはやそうかもしれないですねぇ」と乗ったが、横で聞いていた中島は思わず「何がですか？（笑）」とツッコんでいた。
そんな中、イベントでは登壇キャストによるロマンティック対決企画が勃発。上白石と、自称“ロマンティスト”なエキストラたちにロマンティック度を審査してもらうことに。最初のテーマは「イルミネーションを見ている彼女にロマンティックな一言」。中島は、「イルミネーションが好きなんじゃなくて、イルミネーションを見ている君のことが好き」と表現し、上白石やロマンティストのハートを獲得。
続く高橋は「このイルミネーションよりもっと綺麗な場所知ってんのよ。そこ、どこかわかる？それは君の隣にずっといられることかな」と甘く告げたが、上白石のジャッジの結果はバツに。高橋は「ちょちょちょ、なんでなん！？（笑）」と大焦りで、上白石は「ドラマの見すぎかな」と首をかしげて笑わせた。
さらに「渋谷をロマンティックに染める一言」で、中島は「渋谷に中島がいるんじゃなくて、中島がいるから渋谷なんやで」とドヤ顔。上白石は「何を言っているのかちょっとよくわからない」と辛口コメント。そして高橋は、スクランブル交差点に絡め「12月12日からロマンティック交差点に変わるらしいよ」とセリフを披露したものの、上白石のジャッジはやはり厳しい結果に。最終的に、総合ポイントで中島に軍配が上がり、高橋は「頑張ったんですけど、萌歌ちゃんには刺さらなかった（笑）。またどこかでこのイベントをやりたい」と悔しがった。
また、残念ながらこの日不在となったINIの木村柾哉は、等身大パネルで登場。本人からメッセージが届く場面もあった。
原作は、2018年「LINEマンガ インディーズ」で公開され、「第1回LINEマンガ大賞」で銀賞を受賞。その後、掲載媒体を「少年ジャンプ＋」に移すと、「第2回ジャンプ縦スクロール漫画賞」にて大賞を受賞した百世渡氏の同名マンガ。2022年にはNetflixにて、全世界配信でアニメ化もするなど人気を博した。
絶対に恋愛したくない女子高生に、人間の恋愛エネルギーを糧にする魔法使いが次々と恋愛トラップを仕掛け、恋に落ちること間違いなしの胸キュン展開を、ヒロインがぶっ飛ばし続けるという前代未聞の“恋愛（ロマンティック）ぶっ飛ばしコメディ”となっている。上白石、高橋、木村、中島がクアトロ主演を務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
