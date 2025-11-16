初デートで女の子が「心を許した男性」だけに見せるサイン９パターン
やっとの思いでこぎつけた初デート。「友達以上、恋人未満」の関係から一歩前進できたかどうか見極めるには、どんな点を観察するといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性225名に聞いたアンケートを参考に「初デートで女の子が『心を許した男性』だけに見せるサイン」を紹介します。
【１】「人ごみではぐれちゃいそう…」と言いながら手を絡める
「気の進まない相手なら、手をつなぐのは抵抗があります」（10代女性）というように、女の子から手をつないでくるようなら、かなり好意を確信できそうです。つないできた手をぎゅっと握り返して、恋人つなぎにしてしまいましょう。
【２】カフェで座ったときに男性のひざが当たっても、逃げない
「そのまま手を握られてもいいかな、なんて期待してたりして（笑）」（20代女性）というように、体の一部が触れても逃げないなら、相手の気持ちは高まっていると考えてもよさそうです。徐々にスキンシップを増やして恋人気分を盛り上げましょう。
【３】いつもとは違う、甘えた声を出す
「好きな人の前では、思いっきり『女の子』になっちゃいます」（10代女性）というように、普段しっかり者タイプの彼女が素直に甘えてくれたら、かなり好感触だと思っていいでしょう。「ヨシヨシ」と頭をなでてあげると、ラブラブなムードに持ち込めそうです。
【４】電車でバランスを崩しそうになったら、遠慮なく男性につかまる
「フラついたときにしがみつけば、か弱さも演出できちゃうので…」（10代女性）というように、彼女に「攻め」の気持ちがあるなら、それが垣間見える動作があるかもしれません。不安定な場所で身を預けてくるようなら、迷わず抱き寄せてしまいましょう。
【５】「今日はどうしても○○に行きたい！」と急にわがままを言う
「この人なら大丈夫かな？と思ったので、突然海ドライブをリクエスト！」（20代女性）というように、相手に対する緊張を緩めた途端、無茶なお願いをしだす女の子もいます。とはいえ、誰に対しても身勝手に振る舞う人もいるので、ほかの男性に対する態度もチェックしたほうがいいでしょう。
【６】話しながら「どれどれ？」と積極的に顔を近づける
「いいなと思う人が相手だと、前のめりになっちゃう（笑）」（10代女性）というように、彼女のほうから体を近づけてくるようなら、好意を期待してもよさそうです。笑いながら軽く肩を抱くなど、自分からもボディタッチを試してみてはいかがでしょうか。
【７】「ひと口ちょーだい」と間接キスを気にせずグラスを奪う
「相手を受け入れてなかったら、絶対にしない」（10代女性）というように、迷いなくグラスを共有してくれるなら、彼女の心の距離は近いといえそうです。「ひと口飲んでみ」とドリンクを差し出して反応を見ると、本音がわかるかもしれません。
【８】ほかの人には言えないような打ち明け話をする
「気が付いたら、仕事の悩みをぶちまけてました」（20代女性）というように、彼女がプライベートな話題に触れたがるのは、気を許している証拠かもしれません。「実は僕も…」と、自分からも秘密を明かしてみてはいかがでしょうか。
【９】頻繁に男性の目を見て、楽しそうにほほ笑む
「デート中もリラックスできるから、よく笑います」（20代女性）というように、一緒にいる間中、彼女が自然に笑ってくれるなら、心から安らぎを感じてくれているのかもしれません。とはいえ、単に気を使ってにこやかにしている可能性もあるので、勘違いは禁物でしょう。
女の子がどれほど男性に心を開いているかによって、発するシグナルは変わります。小さなサインに敏感に反応すれば、「心を許した男性」から「おつきあいしたい男性」に発展できるかもしれません。（山田うみ）
【調査概要】
期間：2014年2月12日（水）から19日（水）まで
対象：合計225名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
