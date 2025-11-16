神戸、ルヴァン杯制した広島と激突　リーグはＶ３逸も見せる意地　ＦＷ大迫はベンチスタート…天皇杯準決勝

◆第１０５回 天皇杯▽準決勝 神戸―広島（１６日・パナスタ）

天皇杯連覇を目指す神戸が、準決勝で広島と対戦する。スタメンが発表された。

神戸は９日のＧ大阪戦（パナスタ）で引き分け、今季のリーグ優勝の可能性が消滅した。鹿島以来史上２チーム目の偉業へ戦い続け、上位に食らいついたが達成ならず。試合直後はショックも広がったが、２日間のオフも挟み、心身共に広島戦に向けて整えてきた。

昨季は天皇杯とリーグ連覇の２冠を達成した王者だ。リーグ制覇を逃した今、天皇杯連覇に対しての意識も再度強めた。まさに「タイトルに飢えている」状態にある神戸。今大会初めてベンチに入ったＧＫ前川黛也、ＭＦ武藤嘉紀がいずれも先発に並んだ。同じく広島戦からベンチに入るＦＷ大迫勇也は勝負所での出場に備える。

以下、神戸のスタメン。

【神戸】

ＧＫ 前川黛也

ＤＦ 酒井高徳、マテウストゥーレル、山川哲史、永戸勝也

ＭＦ 井手口陽介、広瀬陸斗、扇原貴宏、武藤嘉紀

ＦＷ 宮代大聖、佐々木大樹

ベンチメンバー オビパウエルオビンナ、本多、岩波飯野、汰木、井出、鍬先、ジェアンパトリッキ