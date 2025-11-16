◆男子プロゴルフツアー 三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ 最終日（１６日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）

最終ラウンドが行われ、ギャラリーは４日間合計で過去最多の３万３１６４人が来場した。

雄大な富士山を望む名門コースで行われ、今年で５３回目を迎えた伝統ある大会。第１日は４５６９人、第２日は５７２８人が来場し、週末の決勝ラウンドに突入した第３日は今季男子ツアー最多の１万１６１１人。最終日は１万１２５６人が詰めかける盛況ぶりだった。

４日間の合計ギャラリー数は、詳細なデータが残る１９９２年以降では、２０１０年の３万１４５１人を超える過去最多の３万３１６４人に上った。

大会最多４度の優勝を誇る石川遼（カシオ）は「本当に感謝しかないです。大会の皆さんに感謝しかない」と喜びをにじませた。「たくさん人が見に来たい場所だったり、平日はみんな働いて、土日で家族でどうしようかという時にここを選んでもらえるというのは本当にありがたいこと。トーナメントがそういう場所になってほしい。僕らのレベルを上げていくことによって、選手が見たい、お目当ての選手が増える。僕らが全力でやることによって発生するいい部分はたくさんある」と語った。