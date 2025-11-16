◆明治神宮野球大会 九州国際大付高6―5山梨学院高（16日、神宮球場）

高校の部2回戦で、4年ぶり2度目出場の九州国際大付高（九州）が優勝候補の山梨学院（関東）をサヨナラで破り、2021年大会以来となる4強入りを決めた。準決勝では花巻東（東北）と対戦する。

九州国際大付高は2点を追う4回に上岡煌（2年）が左前適時打を放ち1点を返すと、5回は吉田秀成（1年）が右翼への同点二塁打をマーク。6回には久保田天晴（2年）が右翼席へと運ぶ勝ち越しソロを放てば、7回には牟禮翔（2年）がバックスクリーンへと運ぶソロで貴重な追加点を挙げた。

そして1点を追う9回、2死満塁の好機から相手の暴投などが絡んでサヨナラ勝ちを収めた。

投げては1年生左腕の岩見輝晟が2回に2点を失ったが崩れることなく立ち直った。強力な山梨学院高打線を相手に走者を出しても要所を締める粘りの投球を披露した。8回に2死一、二塁のピンチを迎えると、ここで渡邉流（2年）がマウンドへ。四球で満塁となって右前へのタイムリーを許し、守備の乱れもあって逆転を許していた。

英明（四国）は2―1で北照（北海道）を破り4強入りした。

◆九州国際大付高の秋季九州地区大会成績

1回戦 ※7〇0 杵 築（大分2）

準々決勝 5〇0 長崎西（長崎2）

準決勝 5〇4 神村学園（鹿児島1）

決勝 3〇2 長崎日大（長崎1）

【注】※はコールド