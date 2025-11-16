28歳・脇元華が涙のツアー初優勝 女王争いは次週へ持ち越し
＜伊藤園レディス 最終日◇16日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが終了した。8位から出た28歳・脇元華が8バーディ・1ボギーの「65」をマーク。トータル16アンダーで逆転し、悲願のツアー初優勝を果たした。
前半で4バーディを奪い、首位タイでサンデーバックナインへ。13番からは4連続バーディを奪取して一気に後続との差を開いた。クラブハウスリーダーとなって優勝が決まり、父や仲間たちからの祝福を受けて歓喜の涙を流した。優勝スピーチでは「一番感謝を述べたいのが家族です。父、祖母をはじめ、家族のみんなに支えられました。プロ8年目を迎えて初優勝を届けられて、本当にうれしく思います」と、目に涙をためながら話した。「QTも行かずに済んで、地元・宮崎のリコーカップ（最終戦）に優勝して帰れるので、それが本当にうれしい。残り2戦、全力で楽しんで、地元を盛り上げられるように頑張ります」と活躍を誓った。トータル13アンダー・2位タイに永井花奈と工藤優海。トータル12アンダー・4位タイには原英莉花、永峰咲希、イ・ミニョン（韓国）が入った。メルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉は、トータル10アンダー・8位タイ。女王戴冠条件である単独4位以上には入れず、女王争いは次週へと持ち越しとなった。今大会の賞金総額は1億円。優勝した脇元は1800万円を獲得した。【最終ラウンドの上位成績】優勝：脇元華（-16）2位：永井花奈（-13）2位：工藤優海（-13）4位：原英莉花（-12）4位：永峰咲希（-12）4位：イ・ミニョン（-12）7位：野澤真央（-11）8位：佐久間朱莉（-10）8位：稲見萌寧（-10）8位：阿部未悠（-10）8位：青木瀬令奈（-10）
