＜速報＞バーディラッシュの脇元華が快走 後続と3打差で最終18番へ
＜伊藤園レディス 最終日◇16日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。初優勝を狙う28歳・脇元華が後半13番から4連続バーディを奪うなど8つ伸ばし、トータル17アンダー・単独首位で最終18番に突入している。
3打差2位に工藤優海。4打差3位タイに永峰咲希と永井花奈、5打差5位タイには今季国内2戦目の原英莉花、イ・ミニョン（韓国）が続いている。メルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉はトータル11アンダー・7位タイ。同2位の神谷そらはトータル1アンダー・46位タイでホールアウトしている。佐久間が今大会で単独4位以上に入れば、初の年間女王戴冠が決まる。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
