『じゃあ、あんたが作ってみろよ』“伏線回収”へ…西原亜希が予告 『花男』秘話も明かす
俳優の西原亜希が15日、自身のインスタグラムを更新し、TBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）の見どころ＆秘話を明かした。
【写真】『じゃあ、あんたが作ってみろよ』西原亜希が“伏線回収”を予告
西原は「第7話に出演します」「5話でチラ見えした、あの写真の伏線回収でもあります！」と予告。
さらに「7話は、勝男と鮎美ちゃんの両家登場。家族って本当色々ある…結婚って個人と個人の話だけじゃないんだよなぁ…毎話、軽やかなタッチながら、核心を突いてくるエピソード。今回も突かれること間違いなし！」とアピールした。
その上で「余談ですが、この撮影で『#花男』の時にお世話になったスタッフさんが居て。数日の撮影の最終日にようやく会えて、本当に嬉しかった！長く続けていて嬉しい瞬間とは、こういう時だったりします」とつづった。
西原は、2005年放送の『花より男子』で松岡優紀役を演じていた。
『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿を描く。
【写真】『じゃあ、あんたが作ってみろよ』西原亜希が“伏線回収”を予告
西原は「第7話に出演します」「5話でチラ見えした、あの写真の伏線回収でもあります！」と予告。
さらに「7話は、勝男と鮎美ちゃんの両家登場。家族って本当色々ある…結婚って個人と個人の話だけじゃないんだよなぁ…毎話、軽やかなタッチながら、核心を突いてくるエピソード。今回も突かれること間違いなし！」とアピールした。
西原は、2005年放送の『花より男子』で松岡優紀役を演じていた。
『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿を描く。