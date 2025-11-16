◇男子ゴルフツアー 三井住友VISA太平洋マスターズ最終日（2025年11月16日 静岡県 太平洋クラブ御殿場コース＝7262ヤード、パー70）

金子駆大（23＝NTPホールディングス）が2位に6打差をつける圧勝で、5月の関西オープン以来の2勝目を挙げた。2バーディー、ノーボギーの68で回り通算17アンダーの263ストロークでフィニッシュ。19年大会で金谷拓実がマークしたパー70での大会最少ストローク記録267を4打更新した。優勝賞金4000万円を獲得し賞金ランクのトップに立った。

「今週は今年1番くらい自分のゴルフが仕上がっていたので、そういう中で優勝できたのは凄い自信になりました。残り3試合も優勝するつもりで戦いたい。賞金王も狙えるのでここから3試合、賞金王を意識して試合をしたい。賞金王になれるように頑張りたい」と優勝インタビューで喜びと決意を語った。

6打差の通算11アンダー、2位に李尚熹（イ・サンヒ、33＝韓国）が入った。吉田泰基（27＝東広野GC）が通算10アンダーで3位に続いた。

2位で出た小平智（36＝Admiral）は通算9アンダーの4位。同じく2位で出た堀川未来夢（32＝Wave Energy）は通算7アンダーの7位だった。

石川遼（34＝CASIO）は通算1アンダーの30位。中野麟太朗（22＝早大4年）は通算3オーバーの49位でプロデビュー戦を終えた。