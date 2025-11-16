◆男子プロゴルフツアー 三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ 最終日（１６日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）

最終ラウンドが行われ、２３歳の金子駆大（こうた）＝ＮＴＰホールディングス＝が今季２勝目を飾った。単独首位で出て２バーディー、ボギーなしの６８で回り、通算１７アンダーで優勝賞金４０００万円を獲得した。

２位と５打差、自身初の単独首位で迎えた最終日。金子は２番で６メートル、３番で３メートルを沈めて連続バーディー。５番で李尚熹（イ・サンヒ、韓国）に３打差に迫られた直後、６番で第１打を右の林に曲げるピンチを迎えたが、第３打を３０センチに寄せてパーをセーブした。

８番で１・５メートルのパーパットがカップに蹴られ、嫌なムードが漂ったが、９番で３メートルのパーパットを沈めてガッツボーズ。李がスコアを落として後退した後半も着実にパーを重ね、２位に大差をつける独走Ｖを果たした。初優勝を飾った５月の関西オープンに続き、今季２勝目となった。

賞金ランキングは前週時点でトップの生源寺龍憲（しょうげんじ・たつのり）＝フリー＝に約８００万円差の２位。今大会優勝で４０００万円を獲得し、トップに浮上した。初の賞金王に向けて大きく前進した。

◆金子 駆大（かねこ・こうた）２００２年９月４日、愛知・名古屋市生まれ。２３歳。３歳からゴルフを始め、中学２年時に中部ジュニア（１２〜１４歳の部）で優勝。ルネサンス豊田高２年時には中部高校選手権春季大会で優勝し、２０年の３年時にプロテストを受け、一発合格。２１年の中日クラウンズでツアーデビュー。今年５月の関西オープンで初優勝。１７７センチ、８３キロ。