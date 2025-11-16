◆女子プロゴルフツアー 伊藤園レディス 最終日（１６日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）

２打差８位で出たプロ８年目の脇元華（ＧＭＯインターネットグループ）が８バーディー、１ボギーの６５をマークし、通算１６アンダーとし、逆転でツアー初優勝を飾った。前半で４つ伸ばしてトップで折り返すと、１３番から４連続バーディーを奪い後続を振り切った。今季の初優勝者はツアー史上最多の１１人になった。

シーズン開幕前に腰痛を発症し、今大会前のメルセデスランキングは５８位。５０位までに付与される来季シード権へ正念場を迎えていた。２日目終了時には「ずっと腰が悪くて思うようなゴルフや練習ができないまま。あまり楽しくないシーズン」と語っていた２８歳が涙の１勝を手にした。

６月のリゾートトラストレディスに続き、３週前のマスターズＧＣレディースも棄権した。２週前の樋口久子 三菱電機レディスはコルセットを巻いてプレーし、前週は名古屋市内の病院でレーザー治療を受けた。父と妹も腰の手術をしており「腰が悪い家系なのかもしれない」と苦笑いを浮かべる。

腰への負担を考慮し、激しいトレーニングはできないでいる。チューブと自重トレーニングのみ。「今季はがんばれていない。３〜４割のゴルフしかできていない。こんな練習量とトレーニング量じゃ勝てるわけがない。心が折れかけながら、気合で頑張っている」と話していた。

１２月に椎間板ヘルニアの手術を受ける予定だ。「ＱＴ（２〜５日の最終予選会）が終わってから受ける。ＱＴに行かないでいいとなったら、早めに受けたい」と話していた。シーズン終盤で手にした初勝利で、予選会に回る必要はなくなった。オフのスケジュールは変更になりそうだ。

脇元は表彰式で言葉を詰まらせながら、優勝スピーチを行った。

「私はいつも最終日に弱いので（リーダー）ボードを見ないようにプレーしていて、自分が何位にいるのかわからないかまま１８番まで来た。いい集中力で回れた。シード圏外から勝ててうれしい。優勝して地元宮崎に戻って、ツアー選手権リコー杯に出られることがうれしい。時間はかかったけど２勝目、３勝目を目指して頑張っていきたい」

◆脇元 華（わきもと・はな）１９９７年１０月４日、宮崎・小林市生まれ。２８歳。８歳からゴルフを始め、宮崎日大高ではゴルフ部の主将を務めた。２０１７年途中に台湾ツアーに参戦し、１８年５月に初優勝。同年７月に３度目の受験でプロテストに合格。２０１９年に獲得賞金約２５７０万円で賞金ランク４７位で初シード獲得。１７４センチ、６４キロ。