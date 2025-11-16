アルピー酒井、妻の誕生日＆結婚記念日を報告 幸せあふれる親子ショット披露し「#いつもありがとう」
お笑いコンビ・アルコ＆ピースの酒井健太（42）が13日、自身のインスタグラムを更新。妻でフリーアナウンサーの矢端名結（32）の誕生日を報告し、幸せあふれる家族ショットを披露した。
【写真】「#いつもありがとう」幸せあふれる親子＆夫婦ショットを披露したアルピー酒井＆矢端名結アナ
酒井は「マンマのお誕生日会 #いつもありがとう」とのコメントとともに、妻の矢端アナと2人の娘の幸せそうな親子3ショットをアップした。
また矢端アナも同日にインスタを更新し、「I was born to love you,KEN-chan #結婚記念日 #4周年 #5年目もよろしくお願いします #いつもありがとう #weddinganniversary #1112 #健ちゃん両親の結婚記念日でもある」とつづり、夫婦ショットを公開した。
2人は矢端アナの誕生日でもある2021年11月12日に結婚。22年5月に第1子長女（3）、2023年の年末に第2子次女（1）の誕生を報告していた。
