いろんな情報を通知する…服？

缶詰からインターネットまで、元は軍事技術だったものが誰でも使えるようになる軍民転換。私たちの日常に欠かせなないアイテムが、実は戦場で便利だったものだという例はたくさんあります。

服が締まったり震えたり

現在ライス大学の先端素材研究所が開発しているのは、布地にコミュニケーション能力を付与する技術。たとえば袖口など体表にキツく巻いてある部分が、縮んだり膨らんだり、発熱や振動といった触覚フィードバックで装着者に何らかの通知をします。

目と耳ではなく肌で感じる信号

生地の内部は電子機器ではなく、織り込んだ導電性繊維が空気圧を使って信号を生み出します。

最初は軍事利用で、兵士たちにさまざまな通知を行うために使われるようです。本部や隊長からの指示が、ギューーーとかギュギュッとか、動作時間や回数で合図を決めたりできますね。タブレットやヘッドセットなどとはまた別に、コミュニケーション方法が増えることになります。

ゴツい防弾チョッキを着ていても内側に着込めますし、ノートPCを冷却するように体熱を逃がす機能も追加できます。

民生用としても活躍

戦場での利用だけでなく、運転中の通知やスポーツ選手に使うなどの軍民転換も並行して考えています。野球だとピッチャーとバッターと監督がサインを送り合ったりしますが、ユニフォームがハイテクだと戦術に幅が出そうです。

他にも工事現場の作業員たちは、騒音や振動で通知に気付けないことがあります。でも触覚フィードバックがあれば、危険察知や休憩時間のお知らせなどもスグ分かりますね。

蝶ネクタイが後のハイテクツールに

博士候補生のジュメット氏は、高校生の時に蝶ネクタイを製作・販売する会社を立ち上げたそうな。その時に母親からミシンの使い方を学んだのが、今になってこんなツール開発に役立つとは思ってもみなかったんですって。

Rice mechanical engineers Daniel J. Preston & Barclay Jumet are transforming everyday fabrics into smart, touch-based communication devices, with applications in defense, athletics, rehabilitation and more. https://t.co/CRA3jfeGtB pic.twitter.com/AMvJgeyx41 - Rice University News (@RiceUNews) November 3, 2025

氏は同大学のプレストン助教授と共同でアクタイル・テクノロジーズ社を創設し、これから戦場や民間の役に立ちたいと考えています。

マッサージ機器に転用希望

この技術は、発展させれば視覚や聴覚障害を持つ方たちにも役立ちそうですよね。

さらに言うと、これを応用して肩揉みやツボ押しする服ができたら超欲しいんですけどねぇ…。 寒い時期は発熱すると最高です。

