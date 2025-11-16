根本美緒の娘が「優勝」 「凄い!!」「めっちゃ、ドラマチックやん!!」祝福の声多数
気象予報士の根本美緒が15日、自身のインスタグラムを更新し、娘の「優勝」を報告した。
【写真】根本美緒の娘が「優勝」歓喜の様子
野球チームが帽子を投げて喜ぶ姿やママ友たちとの写真などとともに「優勝したー!!」「女子野球TGL」「ヤッターの帽子の儀式」と喜びいっぱい。「#少女野球 #女子野球 #学童野球 #女子野球の母」と添え、「さ、このあと仕事へ急げ」と近況をつづった。
ファンからは「おめでとぉぉぉぉ〜さん」「めっちゃ、ドラマチックやん!!」「凄い!!」「やりましたね〜〜〜」「おめでとうございます。母の愛情での優勝です」など、祝福のコメントが多数寄せられている。
