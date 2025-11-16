◇女子ゴルフツアー 伊藤園レディース最終日（2025年11月16日 葉県 グレートアイランド倶楽部＝6769ヤード、パー72）

首位と2打差の8位から出た脇元華（28＝GMOインターネットグループ）が8バーディー、1ボギーの65で回り、通算16アンダーで逆転し、プロ8年目でツアー初優勝を飾った。

1番でバーディー発進。5番から3連続で伸ばし、首位でハーフターン。後半は13番で3メートル、14番で50センチ、15番で2メートル、16番で1・5メートルにつけて4連続バーディーで後続を突き放した。

オフに臀部（でんぶ）のトレーニングをやりすぎた影響で腰のヘルニアを発症。今季は腰痛を抱えながら戦っている。10月のマスターズGCレディースを含め棄権も2回。12月に手術を受ける予定で今週も痛み止めを飲んで出場している。大会前のメルセデスランクは来季シード圏（50位以内）外の58位で崖っぷちだったが、悲願の初Vで出場権を確保。地元宮崎開催のツアー選手権リコー杯の切符も手にした。

◇脇元 華（わきもと・はな）1997年（平9）10月4日生まれ、宮崎県小林市出身の28歳。8歳の時にゴルフを始める。宮崎日大高卒。18年プロテスト合格。1メートル74、64キロ。