“かつみ・さゆり”さゆり、野菜たっぷり色鮮やかな“手料理”披露「彩りきれい」「盛り付けもお店みたい」
お笑いコンビ「かつみ・さゆり」のさゆり（56）が14日、自身のインスタグラムを更新。新鮮な野菜をたっぷりと使った手料理を披露した。
【写真】「盛り付けもお店みたい」野菜たっぷりな手料理を披露した“かつみ・さゆり”さゆり ※3.4枚目
「PRキャラクターやらせて頂いてる神明グループの東果大阪さんが幸せを届けて下さいましたぁ〜」と報告し、たくさんの野菜や果物に囲まれた自身の写真をアップ。動画ではみかんをおいしそうに食べるさゆりの姿も収められている。
投稿では「全ての食材を使ってお料理したです〜」と手料理を披露。彩り豊かに盛られた「小松菜と絹さやミニトマトと卵のニンニク洋風炒め」と「鶏肉のソテーおみかんソース 小松菜絹さやミニトマト添え」の、小松菜を使った2品を紹介した。
この投稿には「彩りきれいで美味しそう」「盛り付けもお店みたい」「かわいいく仕上がってますね」「日々お仕事頑張っておられるご褒美ですね〜!!」「さゆり様の幸せそうなお顔拝見するだけで こちらも幸せになります」などの声が寄せられている。
