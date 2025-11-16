ナイジェリアとオーストリアにルーツを持つイテム氏は、銃による傷を覆い隠す目的でこのタトゥーを生み出した/Emmanuel Item

（CNN）タトゥー作家、エマニュエル・イテム氏（30）がタトゥー文化に初めて触れたのは、オーストリア・ウィーンでヘビーメタルバンドのギタリストとして活動していたころだった。

ナイジェリアとオーストリアにルーツを持つ同氏は、もともとスケッチを好んでいたが、バンド仲間の一人がヒンドゥー教の象神ガネーシャのタトゥーを入れていたのを目にしたことが転機となった。紙に描く絵を、肌に刻む表現へと移すことを決意したという。

その決断は実を結んだ。約10年後の現在までに、イテム氏は500人以上にタトゥーを施してきた。デザインは自身のナイジェリアの血脈に深く根ざしたものだ。10月末には、アフリカ文化財団が運営するウィーンでの滞在制作プログラムに選出された。

ルーツとのつながりを求めて

タトゥーの道に進むことを決めた当時19歳だったイテム氏は、身体装飾の起源について調べ始めた。その過程で出会ったのが、イボ族の人々が用いてきた「ウリ」と「ンシビディ」の文様だったという。

イテム氏は「芸術を通じて自分のルーツとつながりたいという思いに、この出会いが応えてくれた」と語る。

ウリは、曲線や線、抽象的な形を身体や壁面に描く技法だ。ナイジェリア東部に起源があり、伝統的には女性たちが植物由来の染料を用いて互いの肌を装飾した。

一方のンシビディは、数百年の歴史を持つ記号体系で、ナイジェリア南部クロスリバー州とカメルーンに起源を持つ。2018年公開の映画「ブラックパンサー」の文字表現の参考のひとつにもなった。

イボの歴史と文化の記録に取り組む「センター・フォー・メモリーズ」（ナイジェリア・エヌグ）の事務局長、イヘアニ・イグボコ氏は、ウリとンシビディについて「それぞれの社会における芸術、アイデンティティー、社会文化的意味の融合を象徴している」と話す。

イグボコ氏によると、ウリの壁画はイボ族の大地の女神アラを祀（まつ）る神殿にも描かれ、芸術と精神性、そして環境との調和をつなぐ役割を果たしていた。ウリは植民地時代に衰退したものの、現代のナイジェリア美術の中で再評価が進んでいるという。

また、ンシビディは装飾ではなく、情報を伝達する記号体系として機能していた。とりわけ「エクペ」と呼ばれる秘密結社と結びつき、法の執行、社会規範の管理、儀式、歴史の記録などに用いられた。キリスト教の流入と西洋式教育の拡大に伴い、こちらも衰退した。

こうした背景を学ぼうと、イテム氏は父親とともに、ナイジェリア東部エボニ州の祖先の村アフィクポを毎年訪ねている。

イテム氏は「伝統的な布地、建築、そして伝統的なタトゥーから、自分の表現に取り込める視覚的要素を探した」と語る。「線や星、曲線、模様の理由を理解し、その上で現代的な形に再構築していく」（イテム氏）

「生きたアーカイブ」

ウィーンに戻ったイテム氏は、タトゥーの着想源としてウリやンシビディの文様を用い、これらの芸術様式をよみがえらせた。アフリカ系の人々が自らのルーツと再びつながるきっかけとなっている。

イテム氏は「アフリカに行ったことのない人も多く、自分の文化と意味のあるつながりを求めている」と説明。「長く離れていた人にとっても、タトゥーは再び故郷とつながる手段のひとつ」と語った。

イグボコ氏は、イテム氏の作品を、人間の身体を生きたアーカイブ、つまり記憶とアイデンティティーの場所に変えるものだという。「各タトゥーは個人的でありながら、共同体的な声明でもある。特に離散した人々を、自らのルーツの哲学や美意識へと再び結びつけている。彼の作品は単なる装飾を超え、物語と文化を継承する手段となっている」（イグボコ氏）

イテム氏はこれまでに約100種類の独自文様を生み出してきた。コートジボワールの手描き布「コロゴ」の意匠など、西アフリカ各地の要素も取り入れ、表現を広げている。

長期的にはウィーンに拠点を設け、タトゥーや書物、芸術を通してアフリカについて学べる場をつくることを目指している。

「国外に暮らすアフリカ系の人々が、自分のルーツにつながれる場所をつくりたい」とイテム氏は語る。

同氏は今月1日から来月31日まで、黒人・先住民・有色人種のアーティスト5人とともに、ウィーンの「NIAエンパワーメント・スペース」で滞在制作を行い、自身の創作手法を紹介している。