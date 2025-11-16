小倉優子、長男リクエストの朝食披露に反響「絵本から出てきたみたい」「すぐにお店出せるレベル」
【モデルプレス＝2025/11/16】タレントの小倉優子が11月15日、自身のInstagramを更新。長男のリクエストで作ったという手作りお菓子を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】3児のママタレ「お洒落すぎる」長男リクエストの手作りお菓子
◆小倉優子、長男リクエストの朝食披露
小倉は「長男から『朝ごはんにシフォンケーキが食べたい』とリクエストがあると、寝る前に焼いています」とつづり、シフォンケーキの写真を公開。ふっくらといい焼色で仕上がっており、焼型に入っている写真や、取り出したあとのショットも一緒に投稿している。息子たちも「飽きずに食べてくれる」といい、「将来は、シフォンケーキのお教室をやるのが夢です笑」と締めくくっている。
◆小倉優子の投稿に反響
この投稿には「朝ごはんにシフォンケーキ、お洒落すぎる」「プロの技」「ふわっふわで絵本から出てきたみたい」「なんでも作れる」「自慢のお母さんですね」「すぐにお店出せるレベル」などの反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
