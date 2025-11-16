フジ松村未央アナ、7歳長女の七五三ショット披露「お着物も髪型もすべて自分で選んだ娘」に称賛の声
【モデルプレス＝2025/11/16】フジテレビの松村未央アナウンサーが11月15日、自身のInstagramを更新。7歳の娘との七五三ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】夫は陣内智則 フジアナが着物姿の7歳長女と密着
松村アナは「7歳の七五三」と綴り、娘との2ショットを公開。「お着物も髪型もすべて自分で選んだ娘」と成長ぶりを報告し、淡い紫の着物をまとった娘と、水玉のジャケットを着た松村アナが寄り添う写真を投稿した。また、「この先も健康で元気に過ごせますように」と、母としての願いを込めた言葉も添えている。
この投稿に、ファンからは「おめでとうございます」「癒やされる」「娘さんセンスがいい」「可愛らしい着物」「七五三ってやっぱりいいですね」といったコメントが寄せられている。
松村アナは、お笑いタレント・陣内智則と2017年6月30日に入籍し、11月15日にハワイで挙式。2019年10月31日に第1子長女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】夫は陣内智則 フジアナが着物姿の7歳長女と密着
◆松村未央アナ、7歳娘の七五三お祝いショット公開
松村アナは「7歳の七五三」と綴り、娘との2ショットを公開。「お着物も髪型もすべて自分で選んだ娘」と成長ぶりを報告し、淡い紫の着物をまとった娘と、水玉のジャケットを着た松村アナが寄り添う写真を投稿した。また、「この先も健康で元気に過ごせますように」と、母としての願いを込めた言葉も添えている。
◆松村未央アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おめでとうございます」「癒やされる」「娘さんセンスがいい」「可愛らしい着物」「七五三ってやっぱりいいですね」といったコメントが寄せられている。
松村アナは、お笑いタレント・陣内智則と2017年6月30日に入籍し、11月15日にハワイで挙式。2019年10月31日に第1子長女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】