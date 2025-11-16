【ユニクロのオリーブ色】がおしゃれ！ 大人のおしゃ見え♡「優秀トップス」

暗くなりがちな冬コーデに、ほどよい明るさとこなれ感をプラスしてくれるオリーブ色。【ユニクロ】には、落ち着いたトーンなのに地味見えしない、さまざまな表情のオリーブ色トップスが揃っています。今回はそのなかから、大人コーデをおしゃれに見せてくれる「優秀トップス」をピックアップして紹介。これからの季節に持っておくと助かりそうなので、ぜひチェックを。

大人のスポーツカジュアルにぴったりなセーター

【ユニクロ】「ダブルフェイスハーフジップセーター」\4,990（税込）

ハーフジップトップスは、トレンドのスポーツMIXコーデにぴったり。しかし、グレーのスウェット生地だと大人世代にはちょっとカジュアルすぎてしまうことも……。そこでおすすめなのが、オリーブ色のセーター。落ち着いた色と上質な素材感で、カジュアルはもちろんきれいめコーデのハズしにもよさそう。

落ち着いたチェック柄が大人カジュアルにぴったり

【ユニクロ】「ブロードシャツ」\1,990（税込・セール価格）

アメカジ古着のようなムードでの着こなしが叶いそうな、チェックシャツ。色数が多いチェックは着こなしのハードルが高い……。そんな人は、色数を抑えたオリーブ色のチェックを選んでみて。ほどよい渋さと奥行きをコーデにプラスしてくれるはず。セーターの裾から覗かせたり、袖を通さずに肩掛けしたり、チェック柄を活かしたスタイリングが楽しめそうです。

さらっと羽織りたいゆったりカーディガン

【ユニクロ】「スフレヤーンショートカーディガン」\3,990（税込）

着回しが利くカーディガンは、ついベーシックカラーを選びがち。今年は、差し色としても機能しながら使いやすさをキープするオリーブ色に挑戦してみて。モノトーンやベージュ、ブラウンなどさまざまな色と相性がよく、手軽にコーデに色味をプラスできるはず。手に取りやすい価格なので、普段使わない色に挑戦しやすいのも嬉しいポイントです。

大人かわいいフェアアイル柄が嬉しい！

【ユニクロ】「フェアアイルクルーネックセーター」\3,990（税込）

フェアアイルなどの冬らしい柄のセーターは、コーデのアクセントにぴったり。落ち着いたオリーブ色と幾何学模様の組み合わせなら、可愛くなりすぎずおすすめです。目を引く華やかさと大人っぽさのバランスが絶妙で、コーデをおしゃれに見せたいときに何かと活躍しそう。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N