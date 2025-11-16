吉岡里帆、森七菜のことが「大好きなんですよ」

女優の吉岡里帆（32歳）が、11月15日に放送されたトーク番組「土スタ」（NHK）に出演。ドラマで共演した森七菜について「大好きなんですよ」と語った。



夜ドラ「ひらやすみ」に出演している吉岡里帆が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。同じくドラマに出演している森七菜がVTR出演し、吉岡について「めちゃめちゃかわいすぎて」「美しすぎて」と賞賛、吉岡も「なんてうれしいこといってくれるの！」と喜ぶ。



吉岡も森と、森の演じる役が「大好きなんですよ。森七菜ちゃんも好きだし、（森演じる）なっちゃんも好き」であり、森が演じているシーンを短くまとめたものを毎日見たいくらいだと語った。