¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ç15¡Û¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¹¤®¤ë²á¹ó¤Ê¸½¾ì¡Ä¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¶ËÈë¥í¥±»£¤Ã¤¿¡ª
10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òº£¤Õ¤¿¤¿¤Ó¤Õ¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï10Ç¯Á°¤Î¡Ç15Ç¯12·î£´Æü¹æ·ÇºÜ¤Î¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ø¥¬¥»È¡ÙÂç³¢ÆüÆÃÈÖ¡¡¤³¤ì¤¬¶ËÈë¤Î¥í¥±¸½¾ì¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ç20Ç¯¤Þ¤ÇËèÇ¯Âç³¢Æü¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¥¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç¡ª¡Ù¤Î¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£ËèÇ¯¡¢Æ±ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡Ø¥³¥³¥ê¥³¡Ù¡¢·îÄâÊýÀµ¡Ê57¡Ë¤Î£µ¿Í¤¬¡¢24»þ´Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥È¥é¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤À¡£
¡Ç15Ç¯11·î¡¢¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï¤³¤Î¥í¥±¸½¾ì¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¸½¾ì¥ë¥Ý¤òºÆ¤Ó¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ê¡Ô¡ÕÆâ¤Îµ½Ò¤Ï²áµîµ»ö¤è¤ê°úÍÑ¡Ë¡£
¥í¥±¸½¾ì¤Ï¤â¤Î¤â¤Î¤·¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡Ô¡Öà¤¢¤ÎÈÖÁÈá¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤ë¤ÈÊ¹¤¤Ä¤±¡¢¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ï²«¿§¤¤¥Æ¡¼¥×¤Ç°Ï¤Þ¤ì¡¢Î©¤ÁÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÂçÀª¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½ä²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢500£í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤éÁÐ´ã¶À¤Ç¸«¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¶áÎÙ½»Ì±¡Ë
11·î½é½Ü¤ÎÊ¿Æü¤ÎÄ«¡£ÀÅ²¬¸©Æâ¤Î¤È¤¢¤ë±¿Æ°¸ø±à¤Ï¡¢¤â¤Î¤â¤Î¤·¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤ÏÇòÁõÂ«¤Î¿Í¡¹¡½¡½¡£Èà¤é¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¥¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¡£¤³¤ÎÆü¡¢·ï¡Ê¤¯¤À¤ó¡Ë¤Î¸ø±à¤Ç¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤ÎÂç³¢Æü¡Ê¤ª¤ª¤ß¤½¤«¡ËÆÃÈÖ¡ØÀäÂÐ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Ì¾ÃµÄå24»þ¡ª¡Ù¤Î¥í¥±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡Õ
¤³¤ÎÇ¯¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¾¾ËÜ¿Í»Ö¡ÊÅö»þ52¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢ÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê52¡Ë¡¢¡Ø¥³¥³¥ê¥³¡Ù±óÆ£¾ÏÂ¤¡Ê44¡Ë¡¢ÅÄÃæÄ¾¼ù¡Ê44¡Ë¡¢·îÄâÊýÀµ¡Ê47¡Ë¤Î£µ¿Í¤¬¿·¿ÍÃµÄå¤ËÊ±¤·¤Æ¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ë¾Ð¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à´ë²è¤À¤Ã¤¿¡£¥í¥±¤ÏÀÅ²¬¸©¸æÅÂ¾ì¼þÊÕ¤Ç400¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÆ°°÷¡¢£³Æü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇñ¤Þ¤ê¤¬¤±¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤¤Ä¤¤¡¢´í¸±¡Ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¹¤®¤ë¥í¥±¸½¾ì
¡Ôº£²óËÜ»ï¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥±£³ÆüÌÜ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤ÏÁáÄ«£¶»þ¤«¤é»£±Æ½àÈ÷¤ò»Ï¤á¡¢ÃëÁ°¤Ë¤ÏËÜÈÖ¼ýÏ¿¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¹±Îã¤Î¥É¥¯¥í¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢£µ¿Í¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¤Ä¤Ê¤®Éþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ßÅÐ¾ì¡£¼þ°Ï¤Ë¤Ï¥Ï¥ê¥»¥ó¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤Î»Ñ¤â¸«¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥«¥á¥é¤¬¤Þ¤ï¤ë¤È¡¢Á´°÷É¬»à¤Ë¸ø±à¤ÎÃæ¤ò¶î¤±²ó¤ê»Ï¤á¤¿¡½¡½¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÆ£¸¶´²¡¦¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ê45¡Ë¤¬º£²ó¤â¡Ø´ðÁÃÂÎÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ£µ¿Í¤ò³°¤ØÏ¢¤ì½Ð¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·±Îý¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤É¤¦¤ä¤é¤³¤¦¤·¤Æ¸ø±à¤òÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤½¤Îà·±Îýá¤Î°ì´Ä¤é¤·¤¤¡£
¤Ë¤·¤Æ¤â¸½¾ì¤Ë¤ÏÌ¯¤Ë¶ÛÇ÷¤·¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¤ª¤É¤±¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤âÌµÉ½¾ð¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡£»þÀÞ¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÆ±Î½¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¼¸ÀÕ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡Ä¡Ä¡£¥í¥±¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤è¤¦¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¶áÎÙ½»Ì±¤é¤â¡¢¤³¤ÎÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¸½¾ì¤Ë¤Ï°à½Ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µ¤·Ú¤Ë¼Ì¥á¤ò»£¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Õ
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½¾ì¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë²á¹ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£ÈÖÁÈ½àÈ÷´ü´Ö¤Ç¤¹¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï²È¤Ëµ¢¤ì¤º¡¢AD¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤Ï£±½µ´Ö¤Ç10»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥¶¥é¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¥í¥±¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëà¾Ð¤¨¤Ê¤¤áÈá»´¤Ê¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¡Ö½ÉÇñ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½Ð±é¼Ô¤ÈÎ©¾ì¤¬¾å¤Î°ìÉô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤±¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¥í¥±¸½¾ì¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¹µ¤¨¼¼¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¹µ¤¨¼¼¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤ÎÉÛÃÄ¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì²¤¯¤ÆÅÝ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤³¤Ç¿²Å¾¤¬¤ë¡£É÷Ï¤¤äÃÈË¼¤ÏÅöÁ³¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ë»¤·¤¹¤®¤ÆÃåÂØ¤¨¤ë¥Ò¥Þ¤â¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ë¥ª¥¤¤ä´¨¤µ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¡Õ
¡Ç14Ç¯¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏCO2¥¬¥¹¤ò·Ý¿Í¤Î¸Ô´Ö¤Ë¸þ¤±¤ÆÊ®¼Í¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Í¥¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê®¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¤ÈÄã²¹¥ä¥±¥É¤òµ¯¤³¤¹´í¸±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤â¥«¥é¥À¤òÄ¥¤Ã¤ÆÉ¬»à¤Ë¾Ð¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ô¡Ö¡Ç13Ç¯¤ÎÊüÁ÷¤«¤é¡¢¾¾ËÜ¡Ê¿Í»Ö¡Ë¤µ¤ó¤¬ÈÖÁÈÅÓÃæ¤Ç´Æ¶ØÉô²°¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡ØÁö¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤¬¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ù¤ÈËÜ¿Í¤«¤é¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£
ºòÇ¯¤Ï¡¢»°ËôËô»°¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤Î¤ª¿¬¤ò´éÌÌ¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¥Í¥¿¤Î¼ýÏ¿¸å¤Ë¡Ø¥Û¥ó¥Þ¤Ëµ¤»ý¤Á°¤¤¡Ä¡Ä¡Ù¤È¥Ü¥ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤â¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¸Þ½½Ï©¡Ê¤¤¤½¤¸¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¤§¡£¤â¤¦Àª¤¤¤Ç¥Ï¡¼¥É¥í¥±¤ò¤³¤Ê¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆü¥Æ¥ì´Ø·¸¼Ô¡Ë¡Õ
¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê²á¹ó¤Ê¥í¥±¤Ç¤â½Ð±é¼Ô¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÈÖÁÈ¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¡Ö²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÄìÃÎ¤ì¤ÌÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡ÊÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÇ¯¡¢ÊüÁ÷10²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È½Ð±é¼Ô¤ÎÎÞ¤°¤Þ¤·¤¤Æ¯¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡ØDOWNTOWN+¡Ù¤ÇÉü³è¡©
¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡Ø¥¬¥¤Î»È¤¤¡ÙÈÖÁÈÆâ¤ÎÈ³¥²¡¼¥à´ë²è¤È¤·¤Æ¡Ç03Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ç06Ç¯¤«¤éÂç³¢Æü¤ÎÆÃÈÖ¤Ë¾º³Ê¤·¡¢15²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢20¡ó¶á¤¤»ëÄ°Î¨¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿Ç¯¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¹ë²Ú¤Ê¥²¥¹¥È¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼ËÜ»ï¤¬À©ºî¸½¾ì¤òÌÜ·â¤·¤¿¡Ç15Ç¯¤Î¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Ì¾ÃµÄå¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡ØSMAP¡Ù¤ÎÃæµïÀµ¹¡ÊÅö»þ43¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½Ð±é¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»£±ÆºÑ¤ß¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ËÜ»ï¼èºàÈÉ¤ÏÃæµï¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤ÏÃæµï¤â¤·¤Ã¤«¤êÈ³¥²¡¼¥à¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÈÖÁÈDVD¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¤«¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËèÇ¯¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ï¡Ç21Ç¯¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î¼ýÏ¿¤¬º¤Æñ¤À¤È¤·¤ÆµÙ»ß¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬¼ýÂ«¤·¤Æ¤âÀ©ºî¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ç24Ç¯¤Î£±·î¤Ë¾¾ËÜ¤¬·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â³ÊÔ¤ÎÀ©ºî¤ÏÀäË¾»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢11·î£±Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÍÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØDOWNTOWN+¡Ù¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ë¾¾ËÜ¤¬½Ð±é¡£·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉü³è¤òË¾¤àÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ù¤Ï£¹·î24Æü¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¤òÆü¥Æ¥ì¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¤ËÆ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë·×²è¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾ËÜ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤âºÆ³«¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£