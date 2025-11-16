山田新は今夏に川崎からセルティックに移籍した

スコットランド1部セルティックに所属するFW山田新は、インターナショナル・マッチウィーク中に行われたBチームの試合に出場し、「素晴らしい姿勢を見せた」と専門サイト「67HAILHAIL」が報じた。

山田は今季に向け川崎フロンターレから移籍加入したが、コンスタントに出場機会を得られていない。UEFAヨーロッパリーグ（EL）の登録メンバーからも外され、チーム内での立場は厳しいものが見え隠れする。

そうした中、代表活動による中断期間に行われたBチームによるイースト・キルブライド戦に山田が「サプライズ出場」をしたという。そのチームを率いるピーター・グラント監督は「25歳がBチームでプレーしているのを見るのは珍しいことだ」としたうえで、「彼は素晴らしい姿勢を見せた」と地元ラジオ局に対して話したとしている。

一方で、レポートでは「120万ポンド（約2億4000万円）で契約したにもかかわらず、まだセルティックに真の足跡を残していない。山田はほかのストライカー選手と比べて質で劣り、特に技術的な面で劣っている」と厳しい指摘がされた。

さらに「スコットランドの同じリーグ、あるいはヨーロッパの他のクラブへのローン移籍は、彼がサッカーのスタイルに適応し、来シーズンにインパクトを残す準備を整えるのに役立つだろう」と、冬の移籍市場でのレンタル移籍が提言されている。（FOOTBALL ZONE編集部）