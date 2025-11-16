42歳・小倉優子、写真を添え“将来の夢”を明かす ファン感嘆「凄い立派な夢ですね」「生徒になって通います」
タレントの小倉優子（42）が15日、自身のインスタグラムを更新し、「将来の夢」をユーモラスに明かした。
【写真】「レシピ教えてください」…小倉優子が焼いたシフォンケーキ
小倉は、ふっくらしたシフォンケーキの写真を複数投稿して「長男から『朝ごはんにシフォンケーキが食べたい！』とリクエストがあると、寝る前に焼いています」と明らかにし、「みんな飽きずに食べてくれるので、嬉しいです」と喜び。
そして「将来は、シフォンケーキのお教室をやるのが夢です笑」と伝えた。
ファンからは「凄い立派な夢ですね」「生徒になって通います」「ゆうこりんが先生なら絶対通います」「美味しそうです」「レシピ教えてください」など、期待の声が寄せられている。
