　タレントの小倉優子（42）が15日、自身のインスタグラムを更新し、「将来の夢」をユーモラスに明かした。

　小倉は、ふっくらしたシフォンケーキの写真を複数投稿して「長男から『朝ごはんにシフォンケーキが食べたい！』とリクエストがあると、寝る前に焼いています」と明らかにし、「みんな飽きずに食べてくれるので、嬉しいです」と喜び。

　そして「将来は、シフォンケーキのお教室をやるのが夢です笑」と伝えた。

　ファンからは「凄い立派な夢ですね」「生徒になって通います」「ゆうこりんが先生なら絶対通います」「美味しそうです」「レシピ教えてください」など、期待の声が寄せられている。