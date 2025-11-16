DJ KOO「ベストヒット歌謡祭」なにわ男子の裏話告白「DJ OKOOに会いたくて…」
【モデルプレス＝2025/11/16】TRFのDJ KOOが11月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。11月13日に放送された音楽番組「ベストヒット歌謡祭2025」（19時〜／読売テレビ・日本テレビ系）の裏話を明かした。
【写真】DJ KOO風のなにわ男子メンバー
この日、DJ KOOは「ベストヒット歌謡祭2025 個人的裏話」と書き出し「実はDJ OKOOに会いたくてなにわ男子の楽屋を探しに行ったんですw」と同番組で共演したなにわ男子楽屋を探しに行ったと告白。DJ OKOOは、なにわ男子のYouTubeで西畑大吾が扮しているキャラクターで、DJ KOOをオマージュしたような話し方や雰囲気が特徴だ。
しかし「倖田來未ちゃんと会ってワチャワチャ、お隣が氷川きよしさんで楽屋前でお話してて、その先がなにわ男子の楽屋だったらしく、、僕が2人と話してる間にその後ろを通って出てしまったようで（たぶん話してたので気を使ってそっと通ってくれたのでしょう）残念！！会いたかったでーす！！」と歌手の倖田來未と氷川きよしと話している間になにわ男子は通り過ぎてしまったという。最後に「またのチャンスに期待 DO DANCE！！」とつづっていた。（modelpress編集部）
この投稿には「何かでコラボしてほしい」「共演希望」「本家に認知されてるの面白い」「いつか会えますように」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆DJ KOOの投稿に反響
