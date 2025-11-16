¡Öº£Æü¹¥¤¡×ÂçÎæÌ´·î´õ¡¢¼êºî¤ê¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼ÈäÏª¡ÖÈ¾½ÏÍñ¾è¤»¤ë¤ÎºÇ¹â¡×¡ÖÀ¹¤êÉÕ¤±¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/16¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËè½µ·îÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÎæÌ´·î´õ¤¬11·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¼«¿æ¤·¤¿ÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×½Ð¿ÈÈþ½÷¡ÖÀ¹¤êÉÕ¤±¤¬²Ä°¦¤¤¡×È¾½ÏÍñ¾è¤»¤¿¼êÎÁÍý
ÂçÎæ¤Ï¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À¤Í¡¢¼«¿æ¤·¤¿¤Î¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£È¾½ÏÍñ¤ò¾è¤»¤¿¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¿¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¼«¿æ¤¹¤ë¤Î¤¨¤é¤¤¡×¡ÖÈ¾½ÏÍñ¾è¤»¤ë¤ÎºÇ¹â¡×¡ÖÀ¹¤êÉÕ¤±¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö»ä¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£ÂçÎæ¤ÈÄ¹ßÀ»§À¸¤Ï¡Ö²ÆµÙ¤ßÊÔ2023¡×¤Ç¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÂçÎæÌ´·î´õ¡¢¼«¿æ¤Î¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼ÈäÏª
¢¡ÂçÎæÌ´·î´õ¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
