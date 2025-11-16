“財閥家のお嬢様”アイドル、実家がメンバーたちの“たまり場”に？「身長2m超でも天上が高い」

男女グループALLDAY PROJECTが、財閥家出身のアニーの家が“たまり場”になった理由を公開した。

【写真】「財閥家のお嬢様」アニー、異例のK-POPデビュー

去る11月15日、韓国で放送されたJTBC『知ってるお兄さん』では、ALLDAY PROJECTのメンバーたちが登場し、「アニーの家に行ったことがあるか」という質問に対して、アニーは「あまりにも自分の家のように出入りする」と明らかにした。

アニーは「お父さんとお母さんが『我が家が素通りできない場所になったみたいだ』と言っていた」として、「なぜならまず事務所から1番近い。終わってから立ち寄る動線上にある」と説明した。メンバーたちはアニーの家でラーメンを作って食べたと付け加えた。

これとともに、メンバーのターザンは「自分は行って、ラーメンを食べて少し見物して、練習のために早く出た」として、「（身長207cmの）ジャンフンにとっても、高い天井だ」とアニーの家に行った感想を伝えた。

（写真＝JTBC）2枚目：アニー、4枚目：ターザン

これに対し、元プロバスケットボール選手のソ・ジャンフンも「いつか機会があれば、1度呼んでほしい」として、「我々も行ってラーメンだけ食べて去るから、ほかのことはせずに」と切実にお願いした。

またこの日、芸名アニーが、英語を使う幼稚園に通っていたときの名前であることを伝えた。彼女は、「いつもアメリカにいるときや、英語の名前を使っている友達にだけ『アニー』と呼ばれていた」と説明した。

続けて、「『アニー』としてデビューからは、お家でも両親はアニーと呼び、ファンの皆さんは『アニーお姉さん』とたくさん言ってくれる」と芸名に対する愛情を表した。

そして、「お母さんも自分のことを『AM（Annie’s Mom）』とあだ名をつけている」と話し、笑いを誘った。