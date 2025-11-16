タレントの優木まおみさんが2025年11月15日にXで、移住先のマレーシアでの仕事への懸念を明かした。

SNSを英語・マレー語に変えると「失うものも大きい」

優木さんは5月24日に、7月いっぱいで芸能活動を休止してマレーシアに移住することを発表。8月から子どもとマレーシアに住んでいる。

優木さんは15日にXで「マレーシアに住みだして4が月。そろそろ本格的に、マレーシアでの仕事ということのあり方も考えないといけない（原文ママ）」と仕事に関する悩みを明かした。

さらに「けど、今あるsnsを英語もしくはマレー語に変えていくのはなかなか勇気と覚悟がいるし、失うものも大きい。しかし、新しくつくるアカウントを伸ばしていくということに注ぐ力も知識もなく、まだ一歩踏み出せないでもいる」とSNS運用でも悩んでいるとのこと。

優木さんは「うーむ。異国の外国人としての在り方、経験値を積みながら模索しなければ」とつづっていた。

このポストに優木さんの元には、「ターゲット一緒なら多言語併記しても良いのでは？」「日本語と英語、マレー語を並べて書けば大丈夫だと思います」という声が集まっていた。