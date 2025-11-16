森七菜、かわいすぎる吉岡里帆に心奪われた「CM見ているのか、恋に落ちているのか」

女優の森七菜（24歳）が、11月15日に放送されたトーク番組「土スタ」（NHK）に出演。ドラマで共演した吉岡里帆について「CMを見ているのか、恋に落ちているのかどっち？」と心を奪われてしまったと語った。



夜ドラ「ひらやすみ」に出演している吉岡里帆が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。同じくドラマに出演している森七菜がVTR出演し、吉岡との初めての撮影シーンで「めちゃめちゃかわいすぎて。本当に。私が、CMを見ているのか、恋に落ちているのかどっち？ みたいな」と吉岡に心を奪われてしまったという。



森は吉岡が「美しすぎて、目が離せなくて。普段、よく共演者の方の写真を撮らせてているんですけれど、ちょっと隠れて撮ってしまって。後から『すみません。撮っちゃいました』って言って。快くOKしていただいたんですけれど、『ダメだダメだダメだ』って思いながらドキドキしながら撮って。そんなに枚数はないんですけれど、だからこそ宝物です」と語った。