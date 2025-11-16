三倉茉奈 （C）ORICON NewS inc.

　俳優で双子姉妹「マナカナ」の三倉茉奈（39）が出演する大阪松竹座の舞台『じゃりン子チエ』が、15日に幕を開けた。

【写真】舞台『じゃりン子チエ』三倉茉奈ら集合ショット　本物家族・三倉佳奈も駆けつける

　茉奈はチエの母・竹本ヨシ江役。15日には自身のインスタグラムで、チエ（澤井梨丘）、テツ（波岡一喜）らとのファミリー集合ショットを披露。

　「無事に初日の幕が上がりました!!満員のお客様が温かく迎えて下さって、拍手や笑いをいただき…幸せな公演でした」と報告し「千秋楽まで駆け抜けます！」と張り切った。

　16日には、ヨシ江の扮装姿で、佳奈との2ショットを公開。「私は心配性ということもありいつも、舞台初日は佳奈に観てほしくて来てもらいます（初日が無理でも早いうちに）」と明かし、アドバイスに感謝をつづった。

　ファンからは「ラストまで怪我なく楽しく駆け抜けてください！」とエールが送られている。25日まで上演される。