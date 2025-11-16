

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した椿野ゆうこ





アイドルグループ、ひめもすオーケストラのメンバーで気象予報士としても活動する椿野ゆうこが、11月17日（月）発売『週刊プレイボーイ48・49合併号』のグラビアに登場。先日、来年2月にグループからの卒業を発表。新たな世界への扉がいま開こうとしている。

【写真】椿野ゆうこのグラビア

【夜までのロケの後2時起きでテレビ局へ】

――今回は早朝から夜までの長時間ロケ。多彩な姿をたっぷり撮影させていただきました。

椿野 楽しすぎて、あっという間でした。普段のグラビア以上にずっと一緒にいたような意識で見ていただきたいですね。

――翌日は気象予報士として出演していた『おはリナ！』（TOKYO MX／現在は終了）の生放送。2時起きで、局入りしたとか。体力的につらくなかったですか？

椿野 全然。短時間だけどぐっすり眠りましたし。楽しさの余韻が残っていて、むしろ元気でしたよ。

――さすがです。椿野さんは10月に「来年初頭、ひめもすオーケストラ（ひめオケ）を卒業する」とSNSで発表されました。ファンの間では大騒ぎになりましたね。

椿野 グループの方向性や体制が変わることになったんです。残ることも考えたけど、それ以上に今のひめオケを全うしたいなと思って。悩みましたけど、卒業を決めました。アイドル活動がイヤになったわけではないことは、ご理解いただきたいです。

――気になる卒業後の動向は？

椿野 すごく聞かれますが、まだ何も決まってないんです。ただ芸能界を引退するつもりはないので、何かの形でファンの方々と再会して、お互い笑顔になれたらいいなと思っています。気象予報士としての活動は、続けたいです。

――期待したいです。ちなみに9月にその気象予報士として『おはリナ！』のお天気コーナーを1年間、見事に務め上げました。

椿野 最初の頃は日々の天気を考えるので精いっぱいでしたが、徐々に物語を見るようにお天気を流れでとらえられるようになりました。自分の視野が広がりましたね。

――本番前は天気を自分で分析し、話す内容を考えていたとか。

椿野 毎回、気象庁のホームページを読み、話すときに出す画面を探しまくり予報をまとめていました。それを映像の担当に渡し、しゃべる準備をして本番に。気象予報士を目指す本はあっても、なってからの本はなかなかないので最初は手探りで大変でした。

でも2分半×2回の出演枠が倍になりオープニングにも出られるようになって。頑張ったかいがありました。

――それを毎週、アイドル業と両立させたのは立派です。最近はグラビア活動も盛んな上、ショートドラマで主役を演じ、コラムを書くなど活動の幅を広げています。

椿野 注目してくださる方が増えているのは感じますね。グラビアも掲載のたび「楽しみにしていた」「また見たい」という声が多くて本当にありがたいです。

――椿野さんは自分のどのあたりが成長したなと思いますか？

椿野 挑戦を楽しみに思えるようになったことですね。

――挑戦を楽しみに？

椿野 もともとマイナス思考の陰キャなので、何事も新しいことに挑戦するときはビクビクしていたんです。アイドルもグラビアも気象予報士も、最初は自分なんかがやっていいのかなってそればかり。

でも今はすべて頑張って本当に良かったと思っているし、もっとたくさんのことに挑戦したいなって。そんな意識になれたのが成長かな。あともうひとつ。すてきなファンの方々の存在ですね。

――それはどういう意味ですか？

椿野 以前はファンの方が私を応援してくださるなんて考えられなかったし、自分が応援される存在でもないと思っていたんです。でも今は自分に少し自信がついたし、ファンの方々との関係も信じられるようになりました。自分にはすてきなファンの方がいると堂々と言えるようになった。それが私の成長の証しです。

――ひめオケ卒業後もファンとの絆は変わらない？

椿野 卒業発表したら皆さん、これからも一緒にいるよって言ってくださいました。本当にうれしくて。今後はひめオケの頃からの椿野ゆうこのファンだったんだと言ってもらえるよう、さらに頑張って活動していきたいと思ってます。

スタイリング／鈴木麻由 ヘア＆メイク／シゲヤマミク

●椿野ゆうこ

2000年8月1日生まれ 京都府出身

身長157cm B81 W61 H82.5

◯2020年からアイドルグループ・ひめもすオーケストラのメンバーとして活動を開始。24年3月には気象予報士試験に合格し、気象予報士としても活動している。2026年2月ひめもすオーケストラから卒業予定。

公式X【@tsubakino_hime】

公式Instagram【@tsubakinoyuko】



取材・文／大野智己 撮影／桑島智輝