½éÂå¥Ü¡¼¥«¥ë¡ÖSHUN¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡¡EXILE¤Î½éÂå¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¸½ºß³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢À¶ÌÚ¾ì½Ó²ð¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿Çë¸¶¤µ¤óÃ£¤ÈÄà¤ê¤Ø¡£º£²ó¤ÏÄ¹ºê¤Ø¡ªÆóÇñ»°ÆüºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢³ÊÆ®µ»Âç²ñ¡ÖBreakingDown(¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó)¡×¤Ç³èÌö¤¹¤ëÇë¸¶Íµ²ð¤ÈÄ¹ºê¤ÇÄà¤ê¤ò³Ú¤·¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤Ò¤ã¡Á¤Ã♡½Ó¤Á¤ã¡Á¤ó♡Ä¹ºê¤ØÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡Á´ò¤·¤¹¤®¤ë¡Á¡×¡ÖÀ¶ÌÚ¾ì¤µ¤ó¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤¬¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¶ÌÚ¾ì¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¥«¥Ã¥³¤¤¤¤♡¡×¡Ö¤¤¤¤ºÐ¤Î¼è¤êÊý¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í ¤³¤ó¤Ê´é¤Ë»º¤Þ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡Ä¤¤¤¤¾Ð´é♡¡×¡Ö¤ä¤¡¡¼¤ó♡¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Ç¤¹¡£ËèÆü¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡À¶ÌÚ¾ì¤Ï¡¢2001Ç¯9·î¤ËEXILE½éÂå¥Ü¡¼¥«¥ë¡ÖSHUN¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£04Ç¯¤«¤é¡ÖÀ¶ÌÚ¾ì½Ó²ð¡×¤È¤·¤Æ¥½¥íÌ¾µÁ¤Ç³èÆ°³«»Ï¡£06Ç¯3·î¤Ë¥½¥í³èÆ°ÀìÇ°¤Î¤¿¤áEXILE¤òÃ¦Âà¤·08Ç¯¤Ë¤Ï½êÂ°»öÌ³½êLDH¤«¤é¤âÆÈÎ©¡£24Ç¯7·î¤Ë¤ÏÇ¯Æâ¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£