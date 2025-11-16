¡Ö¤ó¤®¤ã¤¢¤¢¥¨¥â¤¤¡×¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ç¥¤¥º¤«¤é21Ç¯¡ÄºÊÉ×ÌÚÁï¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¡¢¹½¿Þ¡¢¥Ý¡¼¥º¤Ç¡Äà¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤«¤¤¡¼¡¼¡¼!!!¡×¡ÖÌÚ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã°é¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡×
¡ÖÀ¤³¦¤Ï¤³¤ì¤ò¥¨¥â¤È¸Æ¤Ö¤ó¤À¤¼¡¢¡¢¡¢¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡44ºÐÇÐÍ¥¤¬21Ç¯Á°¤Î¥É¥é¥Þ¥í¥±ÃÏ¤òË¬¤ì¡¢Æ±¤¸¹½¿Þ¡õ¥Ý¡¼¥º¤Ç»£¤é¤ì¤¿²áµî¤È¸½ºß¤Î2Ëç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òSNS¤Ç¸ø³«¤·´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²û¤«¤·¤¤¾ì½ê¤ËÍè¤¿¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ç¥¤¥º¤«¤é21Ç¯¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Âç³Ø¤ÎÅÏ¤êÏ²¼¤é¤·¤¾ì½ê¤ÇÐÊ¤à2Ëç¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏºÊÉ×ÌÚÁï(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£
¡¡1Ëç¤Ï2004Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ç¥¤¥º¡×(TBS)¤Ë·ë¾ëÝ¥Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÎºÊÉ×ÌÚ¤¬¡¢¤½¤·¤Æ2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×(Æ±)¤Ç·ª¿Ü±É¼£¤ò±é¤¸¤ëºÊÉ×ÌÚ¤¬¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¡¢Â¤ò¸òº¹¤µ¤»¤¿Á´¤¯Æ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤Ç¿¿¤óÃæ¤ËÎ©¤ÄºÊÉ×ÌÚ¤äÇØ·Ê¤Î·Ê¿§¤«¤é¤Ï»þÂå¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¿¥°ÉÕ¤±¤Ç¡Ö#6ÏÃ¤Ç¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ç¥¤¥º¤ÈÆ±¤¸¥í¥±ÃÏ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡#À§ÈóÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È16ÆüÊüÁ÷²ó¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ó¤®¤ã¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¥¨¥â¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤!Ä»È©¤â¤ó¤ä¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼!¡×¡ÖÌÚ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã°é¤Ã¤Æ¤ë¡£»þ¤ÎÎ®¤ì¤À¡×¡ÖÀ¤³¦¤Ï¤³¤ì¤ò¥¨¥â¤È¸Æ¤Ö¤ó¤À¤¼¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö·ª¿Ü¤µ¤ó¤ÈÝ¥¤¯¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Ë´¶Æ°¢ö¡×¡Ö¤«¤¤¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÆ±¤¸¾ì½ê¤ÇÆ±¤¸¹½¿Þ¤Î¼Ì¿¿¡¢¤¯¤¥¡Á¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡ÖºÊÉ×ÌÚ¤¯¤ó¤¤¤¤Ç¯Îð¤Î½Å¤ÍÊý¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£