男性5人組ボーカルダンスユニット「M！LK」のリーダー、吉田仁人（25）が16日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。デビュー10周年で紅白歌合戦への初出場が決まった心境を明かした。

番組初登場となった吉田は紅白出場が決まった心境について「信じられないです」と照れた様子で話した。

歌手の和田アキ子が「M！LKって名前はどうですか」と尋ねると、「もう10年やってるんですけど。最初は10年やるって思いませんでしたよ。M！LKという可愛らしい名前で。今はもう胸張って」と笑顔で語った。

結成10周年での初出場に和田が「感無量でしょう」と語りかけると吉田は「ようやくここで…夢にも掲げていたので、ようやくっていうところで。待ち焦がれていたからこそ、本当に決まったと思って」と感激を述べた。

そこでタレントの陣内智則は「きょうの自分見てどう？顔見てどう？」と話を振り、吉田は「悪くないんじゃないですか」と淡々。陣内はすぐさま「“ビジュいいじゃん”やろ！」と話題のフレーズを言わないのかとツッコミを入れて笑わせた。

吉田は大笑いしながら「ビジュいいじゃん」とお決まりのポーズを見せたが、陣内は「遅っ！」と再びツッコミを入れた。

初出場決定の瞬間について吉田は「会社のお偉い方からビデオメッセージが当日の朝に」と回顧。見ると「M！LK、初、決まりました！」と言葉に「“えっ、本当に？”、みたいな」と思ったというが、その後「メンバーとかは号泣号泣で。“やったー！”って言って」と振り返った。

その後「そのまんま会見が始まって。幕が開いた時、“うわ、いっぱいカメラある”とか思って。ちょっとびっくりしました」と続けた。

楽曲「イイじゃん」が話題となっていたことで手ごたえはあったのかと問われると「かなり聴いていただいたなっていうのはあるんですけど、選ばれるのか…。年末を締めくくる番組なんで。本当に出れるんだっていうのはびっくりもありましたね」としみじみと話した。