45ºÐ¤ÎÀÄÌÚ¿ò¹â¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤ó²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤é¤·¤¤¡×Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°Õ¼±ÊÑ²½¤È¤Ï
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀÄÌÚ¿ò¹â¡Ê45¡Ë¤¬16ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥á¥·¥É¥é¡¡¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦45¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Ç¯Îð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö35ºÐ¤Î»þ¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿ÀÄÌÚ¡£¡Ö20¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡¢35¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¿ÍÀ¸¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¹¤òÃÖ¤¤¤Æ¿Ë¤ò35ºÐ¡¢½ñ¤¯Êý¤ò20ºÐ¤Ë¤·¤¿¤È¤¡¢¤¯¤ë¤Ã¤È²ó¤Ã¤ÆÈ¿ÂÐÂ¦¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï¡Ä50ºÐ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö20ºÐ¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤°¤Ë»×¤¤½Ð¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈMC¤ÇÇÐÍ¥¤ÎËþÅç¿¿Ç·²ð¡Ê36¡Ë¡¢¡ÖEXIT¡×·ó¶áÂç¼ù¡Ê34¡Ë¤Ë¼ÁÌä¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¤Î15Ç¯¤¬Æ±¤¸»þ´ÖÅª¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤¿¤é¤â¤¦50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¤³¤ì¤Ë35ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¾Ç¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö35¤«¤é50¤Ë¤«¤±¤ÆÂÎÎÏ¤âÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¡£·Ð¸³ÃÍ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ê¤ó¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤¦¡¼¤ó¤Ç¤â¤Ê¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ïí´í°¡Ê¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¡Ë¤·¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È°Õ¼±²þ³×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È²ó¸Ü¡£¡Ö²¶¤â60ºÐ¤È¤«50ºÐ¸åÈ¾¤Î¿Í¤ÎÏÃÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤ó²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤é¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤ÑÂÎÎÏ¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¤é¤¤¤¤¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê°ÕÌ£¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¡×Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£