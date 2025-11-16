１１月１６日の福島競馬では荻野極騎手＝栗東＝が１、２、３、６Ｒと騎乗機会４連勝。７Ｒでは荻野琢真騎手＝栗東＝が勝ち、平地レースでは荻野姓のジョッキーが５連勝となっている。

１Ｒの２歳未勝利（ダート１１５０メートル）は１番人気のドナシェーン、２Ｒの３歳上１勝クラス（ダート１７００メートル）は５番人気のシェリルファミーユ、３Ｒの３歳上１勝クラス（ダート１７００メートル）は８番人気のユウェンタース。障害の２戦を挟んで６Ｒの２歳新馬（ダート１７００メートル）では１番人気のロンギングフォユーが制し、荻野極騎手が騎乗機会４連勝となった。

７Ｒの３歳上１勝クラス（芝１２００メートル）で荻野極騎手が騎乗したフォルトレスは１１着だったが、勝ったのは荻野琢真騎手が騎乗した１０番人気のボーデン。荻野姓のジョッキーの連勝が“継続”した。

２人の荻野騎手の活躍にネットが沸いている。「今度は琢真」「荻野祭りじゃん」「福島面白過ぎる、荻野の連勝止まったと思ったらこっちの荻野かよｗ」「荻野極の５連勝を止めたのは違う荻野だった」「見事すぎる荻野デー」「福島８Ｒ荻野おらんやんけ」と盛り上がっていた。