岡山天音、吉岡里帆は「恐ろしい」「まっすぐすぎません？」
俳優の岡山天音（31歳）が、11月15日に放送されたトーク番組「土スタ」（NHK）に出演。ドラマで共演している吉岡里帆について「恐ろしい」「まっすぐすぎません？って。変わってるなと思いましたけれどね」と語った。
夜ドラ「ひらやすみ」に出演している吉岡里帆が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。主演の岡山天音がVTR出演し、「吉岡さんのパワーを受け取るのはすっごく楽しかった」と振り返る。
岡山によると、吉岡の演技は「投げられた球を何とかして打ち返す、打率がすごいんですよ。恐ろしいです」とのことで、さらに吉岡は映画やドラマだけでなくアートやエンタメに意識的に触れているため「背筋が伸びましたね」と語る。
ただ、「猪突猛進、誠実さ、仕事に対するまっすぐさ、マントル貫いてるんじゃないかというようなまっすぐ。どのお話を聞いていてもそうなので、まっすぐすぎません？ って。変わってるなと思いましたけれどね。こんな人会ったことない」と語った。
