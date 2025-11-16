17日(月)は寒冷前線が北日本から西日本を通過するでしょう。次第に冬型の気圧配置になり、この時期としては強い寒気が南下する見込みです。北海道は大雪や吹雪の恐れ。東北の日本海側や北陸の平地でも雪が降り、積雪となる所があるでしょう。山沿いでは雪の量が多くなりそうです。積雪や路面の凍結に注意。太平洋側も冷え込むでしょう。

17日(月)は前線通過 次第にこの時期としては寒気が南下

17日(月)は低気圧が急速に発達しながら日本海北部からオホーツク海に進み、寒冷前線が北日本から東日本を通過するでしょう。次第に冬型の気圧配置となり、上空1500メートル付近に北日本でマイナス12℃以下、東日本ではマイナス6℃以下とこの時期として強い寒気が流れ込む予想です。



北海道では17日(月)は雨から次第に雪に変わり、降り方の強まる所があるでしょう。風も強く、吹雪く所がありそうです。19日(水)にかけて大雪となる恐れがあり、交通機関への影響に注意が必要です。



東北や北陸は17日(月)は雨や雷雨となるでしょう。落雷・突風、ひょうにご注意ください。18日(火)から19日(水)にかけて東北の日本海側は平地でも雪が降るでしょう。北陸でも平地で雪の降る所があり、山沿いを中心に雪の量が多くなりそうです。山陰の山沿いでも積雪となる所があるでしょう。車は冬の装備で、積雪や路面の凍結に注意が必要です。

18日(火)以降は冬本番を思わせる寒さに

17日(月)は、寒冷前線が通過する前は暖気が流れ込み、気温が上昇するでしょう。最高気温は、東北南部や関東から西では20℃以上の所が多いでしょう。



18日(火)以降は寒気が流れ込み、一気に冬本番を思わせるような寒さとなりそうです。最高気温は札幌市では1℃と12月下旬並みとなるでしょう。秋田市や新潟市は10℃未満となりそうです。福岡市で12℃と12月中旬並みとなるでしょう。19日(水)は東京都心でも13℃までしか気温が上がらず、12月上旬並みとなりそうです。



朝も冷え込みは強まり、札幌市は18日(火)は冬日(最低気温0℃未満)となるでしょう。東京都心では19日(水)と20日(木)は6℃と今季一番の冷え込みとなりそうです。名古屋市は20日(木)は3℃と霜が降りるくらい冷え込むでしょう。



急に季節が進みますので、体調を崩さないようお気をつけください。

24日(月)以降も太平洋側は晴れて空気が乾燥

24日(月・振替休日)から29日(土)頃にかけては太平洋側ではおおむね晴れて、空気が乾燥するでしょう。火災や感染症にご注意ください。北海道の日本海側から北陸では雨や雪の降る日があるでしょう。ただ、強い寒気の南下はなく、大雪になることはなさそうです。



最高気温は平年より高い所が多いでしょう。厳しい寒さはなさそうです。ただ、朝晩は冷え込みますので、服装で上手に調節してください。