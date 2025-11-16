ウクライナ国防省情報総局は１４日、ロシアが無人機（ドローン）の組み立て工場で、北朝鮮の労働者約１万２０００人を年内に動員することを計画していると明らかにした。

ロシアはウクライナ侵略で人手が不足しており、無人機攻撃の強化に向けて北朝鮮に協力を求めた模様だ。

同局によると、北朝鮮労働者は露中部タタルスタン共和国にある攻撃用無人機の工場に動員される。露外務省が１０月、労働者の確保を担う北朝鮮企業と協議したという。労働者の作業時間が１日１２時間以上になる見通しだとしている。

ロイター通信は１４日、同局高官の話として、北朝鮮が自国内で短距離と中距離の無人機の量産を開始したと伝えた。生産規模などは不明だが、弾道ミサイルや砲弾と同様にロシアへの供与が進む可能性がある。

一方、露国防省は１４日、ウクライナ軍の越境攻撃を受けた後に奪還した西部クルスク州で、北朝鮮兵が露軍と共に地雷除去にあたっていると発表し、訓練や作業の様子を動画で公開した。露朝間の結束をアピールする狙いがありそうだ。

北朝鮮兵は金属探知機を使った捜索のほか、地雷を除去する特殊車両の操作も行っているとみられる。