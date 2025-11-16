お弁当のおかずやおつまみにも！ 「ポテサラよりも簡単じゃが明太マヨ」
ご飯の上にドーン！ 甘辛ダレでご飯がすすむ「チキン南蛮」／蓋はのせるだけ弁当（1）
「キキ弁」という愛称で、お弁当を詰める動画をSNSで発信しているキキさん。おかずやごはんがお弁当箱からちょっとだけはみ出した、「蓋はのせるだけ」のお弁当は、ボリュームたっぷりで彩りも鮮やか。キキさんがお弁当を詰めながら、おかずや詰め方について説明する軽快で優しい語り口も大人気なんです！ 多くのフォロワーさんからも「おいしそう！」「元気が出る！」「お弁当の参考になる」と多くのコメントが寄せられています。
※本記事はキキ著の書籍『蓋はのせるだけ弁当』から一部抜粋・編集しました。
※お弁当を持ち歩くときは保冷剤や保冷バッグを利用するなど、保管方法にも注意しましょう。
■「ポテサラよりも簡単 じゃが明太マヨ」
九州在住なので、明太子やたらこを使ったおかずが登場することが多いわが家。お好みで熱いうちにバター少々を加えるとコクが増してリッチな味わいに。明太子は便利なチューブタイプを使っても。
材料・作りやすい分量
じゃがいも…中2個
辛子明太子（皮を取りほぐす） …100g
マヨネーズ…大さじ2
レモン汁…大さじ1
パセリ（みじん切り）…適量
作り方
1．じゃがいもはひと口大に切って水にさらし、ざるに上げる。耐熱ボウルに入れ、電子レンジで5分加熱し、熱いうちにつぶす。
2．粗熱が取れたらAを加え、和える。お弁当箱に詰め、パセリをふる。
【キキPOINT】
1のじゃがいもを多めに作ってチーズ焼きにアレンジも。じゃがいもを耐熱皿に入れ、マヨネーズとピザ用チーズをのせ、オーブントースターで焼き目がつくまで焼きます。夜ごはんのおかずやおつまみにびったり。
■このレシピの決まりごと
・ 電子レンジは600Wを使用しています。加熱時間は様子を見ながら加減してください。
・ 大さじ1は15mL、小さじ1は5mLです。ひとつまみは指3本でつまむ量です。
・ 炒め物や揚げ物に使う「油」は、ご自分の好きな植物油をご使用ください。「酒」は塩分が添加されていない料理酒を使っています。
・ おかずは揚げるもの、焼くものから作り始め、しっかり冷ましてからお弁当箱に詰めてください。
・ 熱源によって火の入り方に違いがありますので、調理時間はあくまで目安に、ご自分で加減してください。
・ 「おかずカップ」は「Seria」の8号サイズをメインに使っています。手に入りやすいお好みのものを使ってください。
・ 住んでいる場所が長崎というお土地柄もあり、この本のレシピは、全体的に少し甘めです。砂糖やみりんの量は、ご自分の好みに合わせて加減してください。
・ 写真はすべて私物です。現在取り扱いのないものやデザインが異なるものがあります。また、弁当箱のサイズはすべておおよその寸法となります。
著＝キキ／『蓋はのせるだけ弁当』