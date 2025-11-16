神戸の“大黒柱”アイザック・バッツがB2通算3000リバウンド達成…B2歴代最多記録更新も目前に

11月15日、神戸ストークスに所属するアイザック・バッツが、敵地での岩手ビッグブルズ戦でB2個人通算3000リバウンドを達成した。史上2人目の快挙であり、歴代最多記録の更新も目前に迫っている。

208センチ135キロの巨体を誇るバッツは、リーグ屈指のビッグマンとして長年ゴール下を支配。越谷アルファーズ在籍時の2020－21シーズン、2021－22シーズンには2年連続でB2リバウンド王のタイトルを獲得している。36歳となった今シーズンもその実力は健在で、ここまで1試合平均10.2リバウンドを記録。これはB2リーグ3位にランクする好成績だ。

B2の歴代最多記録を持つのは、現在B3の新潟アルビレックスBBでプレーするユージーン・フェルプスの3024リバウンド。フェルプスが今季B2でプレーしていないため、このままバッツがリバウンドを重ねれば、近日中にB2個人通算リバウンド数で歴代トップとなることが確実視される。

また、バッツの活躍はB2の舞台にとどまらない。B1リーグでもシーホース三河や富山グラウジーズなどでプレーし、通算2162本のリバウンドを記録。これはB1の歴代ランキングでも23位に相当する数字だ。

2014－15シーズンに当時の兵庫ストークスで日本でのキャリアをスタートさせたバッツ。B1、B2の両リーグで圧倒的な存在感を放ち続けるベテランセンターから、今後も目が離せない。

【動画】流暢な日本語を交えながらインタビューに答えるアイザック・バッツ





