11月17日（月）深夜２時56分～「プレミアＭelodiX!」Mrs. GREEN APPLE、約9年ぶりに出演！『プレミアMelodiX!』でトーク＆新曲パフォーマンス！仲良しコンビ・南海キャンディーズと貴重なプライベートトークを披露！

テレ東にて、毎週月曜深夜2時50分より放送中の南海キャンディーズがMCを務める音楽番組「プレミアMelodiX!」。

11月17日の放送にて、今年デビュー１０周年を迎えた3人組バンドMrs. GREEN APPLEが約9年ぶりに出演することが決定しました！今回の出演は、Mrs. GREEN APPLEがフェーズ２になってから初めての登場となり、ファンにとって極めて貴重な機会となります。

★注目ポイント★

①約9年ぶりの出演！貴重なトーク＆パフォーマンス

・Mrs. GREEN APPLEが『プレミアMelodiX!』に出演するのは、実に約9年ぶりとなります。

・今回の出演は、フェーズ２になってから同番組では初となり、今年デビュー10周年を迎えた活動への想いを語る、ファン必見の貴重な場となります。

②南海キャンディーズとスペシャル・トーク！

・MCの南海キャンディーズ・山里亮太とMrs. GREEN APPLEは、番組外でも親交が深いことで知られています。

・今回のトークコーナーでは、そのプライベートでの仲の良さから生まれる、他では聞けない貴重な裏話や本音トークが飛び出します。10年の活動を振り返り、今だから話せる㊙️トークや２日間で10万人を動員した野外ライブでの裏話なども！山里亮太が引き出す、彼らの素顔に注目です。

③新曲「GOOD DAY」をフルコーラスで披露！

・Mrs. GREEN APPLEが、今年最後のリリース楽曲で、CMソングとしても大きな話題となっている最新曲をお届けします。

約９年という時を経て、Mrs. GREEN APPLEが、旧知の仲である南海キャンディーズを相手に、どのようなトークを繰り広げ、さらにどんなパフォーマンスを見せてくれるのか？現在の彼らの"今"を存分に感じられる貴重なOA、ぜひご期待ください！

≪番組概要≫

【タイトル】プレミアMelodiX!

【放送日時】11月17日（月）深夜２時56分～

【放送局】テレビ東京

【MC】南海キャンディーズ(山里亮太、山崎静代)

【出演アーティスト】Mrs. GREEN APPLE 他

