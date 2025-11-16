上白石萌歌＆なにわ男子・高橋恭平＆FANTASTICS中島颯太、日曜の渋谷にゲリラ降臨 不在のINI木村柾哉はパネルで登場「パンプアップしてくる」【ロマンティック・キラー】
【モデルプレス＝2025/11/16】女優の上白石萌歌、なにわ男子の高橋恭平、FANTASTICSの中島颯太が16日、東京・渋谷ストリーム 稲荷場広場で行われた映画『ロマンティック・キラー』（12月12日公開）ロマンティック襲来イベント in 渋谷に登場。会場には多くのファンが集結した。
【写真】高橋恭平、美女と制服姿で密着
恋愛にまるで興味がないのに、ある日強制的にロマンティックな展開に巻き込まれることになる女子高生・星野杏子を演じた上白石、そんな杏子と急接近することになる3人の同級生の一人・香月司を演じた高橋、上から目線すぎる某国の御曹司・小金井聖演じた中島が、日曜昼の渋谷に降臨すると、歓声が沸き起こった。
ステージに登壇した上白石は「渋谷の皆さん、こんにちは！今日はゲリラなのにも関わらず、こんなにたくさんお集まりいただき、本当にありがとうございます！」と驚きと感謝の笑顔。会場は渋谷の中心地とあって、通りがかりの人々も次々と足を止め、エスカレーターから見下ろす人たちに向けて上白石は「見えてますか？」と呼びかけ、会場からは笑いが起きた。
一方、高橋も「渋谷のど真ん中でこんなにたくさんの方に集まっていただいて」と周囲を見回し、驚きを隠せない様子。MCを務めたオズワルドの伊藤俊介も「皆さん口々に“ゲリラ”って言うけど、ゲリラで集まる人数じゃないんですよ」とツッコミ、会場を和ませた。
イベントが行われたスペースは、エスカレーター脇の長い階段が伸びる開放的なエリア。高橋は「こんな長い階段のある場所で、お人が通るところでイベントするのは初めて」とコメント。中島は「お人…（笑）」とツッコミ。実際、階段を上り下りする一般客の動きが見える造りで、伊藤は「一般の方が普通に降りられるところです」と笑いながら説明。“通行人も巻き込んだライブ感”が渋谷らしい演出となった。
またこの日、残念ながら欠席となったINIの木村柾哉は、等身大パネルの姿で登場。本人からメッセージも届き、「本日のイベント、参加したかったのですが、どうしても伺うことができずすみません。今日はご覧の通りフラフラな状態ですが、12月1日に開催されるイベントまでにはパンプアップして体を分厚くしていきますので、また皆様とお会いできることを楽しみにしています」と木村の声でアナウンスされると、高橋は「なんやそれ。パンプアップって何？（笑）」とツッコミ。会場は温かな笑いに包まれた。
このほかイベントでは、登壇キャストによるロマンティック対決企画で観客を盛り上げた。
原作は、2018年「LINEマンガ インディーズ」で公開され、「第1回LINEマンガ大賞」で銀賞を受賞。その後、掲載媒体を「少年ジャンプ＋」に移すと、「第2回ジャンプ縦スクロール漫画賞」にて大賞を受賞した百世渡氏の同名マンガ。2022年にはNetflixにて、全世界配信でアニメ化もするなど人気を博した。
絶対に恋愛したくない女子高生に、人間の恋愛エネルギーを糧にする魔法使いが次々と恋愛トラップを仕掛け、恋に落ちること間違いなしの胸キュン展開を、ヒロインがぶっ飛ばし続けるという前代未聞の“恋愛（ロマンティック）ぶっ飛ばしコメディ”となっている。上白石、高橋、木村、中島がクアトロ主演を務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
